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الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا يشتبه في علاقته بتفجير مدينة ليون

Lundi 27 Mai 2019

Lundi 27 Mai 2019
الأناضول - أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانيه، الإثنين، أن الشرطة اعتقلت رجلا يشتبه في علاقته بتفجير مدينة ليون الذي وقع الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في تغريدة مقتضبة نشرها كاستانيه عبر حسابه على تويتر، لم يذكر فيها مزيدا من التفاصيل.


وكانت عبوة ناسفة انفجرت ، الجمعة، في شارع "فيكتور هوغو"، في ليون، وأعلنت الشرطة المحلية، إصابة 13 شخصا بجروح إثر ذلك.

وبحسب مصادر أمنية تحدثت لـ"فرانس 24"، احتوت العبوة على "براغٍ ومسامير"، وزرعت أمام مخبز عند مفترق شارعين وسط المدينة.

وقالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، السبت، إنه "من المبكر جدا الحديث عن فرضية العمل الإرهابي".

وتابعت قائلة إن "قسم مكافحة الإرهاب التابع لمكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيقا (..) لكن من الضروري انتظار نتائج التحقيق، الذي ما زال جاريا".

  
  
     
  
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