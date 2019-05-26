الزمالك المصري بطلًا لـ''الكونفيدرالية'' للمرة الأولى

Dimanche 26 Mai 2019



الأناضول

توّج فريق الزمالك المصري، الأحد، بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية) للمرة الأولى في تاريخه.وتغلب الزمالك على ضيفه نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3 بعد نهاية الوقت الأصلي من إياب المباراة النهائية للبطولة بفوز الزمالك بهدف نظيف وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربي.جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وإن كان الاستحواذ من جانب نهضة بركان لكن دون خطورة حقيقية على مرمى المنافس.ومع حلول الدقيقة السابعة أضاع يوسف أوباما فرصة تسجيل هدف التقدم للزمالك عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء، سددها بتسرع لخارج المرمى.واعتمد نهضة بركان في بناء هجماته على تحركات التوغولي لابا كودجو الذي كان مصدر إزعاج واضح لدفاع الزمالك لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث كثف لاعبو الزمالك من هجماتهم في محاولة لتسجيل هدف التقدم.ومع حلول الدقيقة 55 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للزمالك عقب لجوئه إلى تقنية الفيديو (الفار) إثر لمسة يد واضحة من قبل أحد مدافعي بركان نفذها محمود علاء في الشباك مسجلًا الهدف الأول.بعدها أضاع محمود عبد المنعم "كهربا" فرصة هدف عندما تلقى كرة عرضية انقض عليها برأسه إلى خارج المرمى، تلاها تصويبة من أحمد سيد زيزو مرت لخارج المرمى، وأخيرًا تصويبة من المغربي حميد أحداد تصدى لها حارس بركان ببراعة.وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه عمر النمساوي بعد اللجوء لتقنية الفيديو إثر تعمده ضرب كهربا بيده لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بفوز الزمالك بهدف نظيف ويتم الاحتكام لركلات الترجيح والتي حسمها الفارس الأبيض لصالحه بنتيجة 5-3.