الانتخابات الأوروبية: اليمين المتطرف يتصدر نتائج التصويت بفرنسا أمام حزب الرئيس ماكرون

Dimanche 26 Mai 2019



فرانس 24

- تصدر حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف الذي تقوده مارين لوبان نتائج الانتخابات الأوروبية في فرنسا التي جرت الأحد، وذلك بنسبة 24 بالمئة، متقدما على حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" الذي حصل على نسبة تتراوح ما بين 22و23 بالمئة من الأصوات، حسبما كشف استطلاعين أجريا لدى الخروج من مراكز الاقتراع، في نتائج ستشكل إذا تأكدت خيبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤيد للوحدة الأوروبية.وأعطى استطلاعان أجراهما مركزا "إيفوب فيدوسيال" و"هاريس إنتراكتيف أجانس إيبوكا "التجمع الوطني ما بين 24 و24,2 بالمئة من الأصوات، يليه التحالف الوسطي لماكرون بنسبة تراوح بين 22,5 و23 بالمئة، فيما نال حزب الخضر ما بين 12 و12,7 متخطيا النسبة التي حققها في انتخابات 2014 حين مال 8,9 بالمئة.وسارع حزب مارين لوبان إلى المطالبة بـ"تشكيل مجموعة قوية" داخل البرلمان الأوروبي.كما تميزت الانتخابات الأوروبية في فرنسا بمفاجأة أخرى تمثلت بحصول لائحة أنصار البيئة على المركز الثالث بنسبة بلغت 12 بالمئة.من جهته، أعلن البرلمان الأوروبي الأحد أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأوروبية هي "الأكبر في عشرين عاما" وتقدر بـ51 في المئة بالنسبة إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد من دون المملكة المتحدة.وأوضح المتحدث باسم البرلمان جوم داش أنه مع احتساب المملكة المتحدة، فإن هذه النسبة يمكن أن تراوح بين 49 و52 بالمئةفرانس24/ أ ف ب