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السعودية تدعو قطر رسميا لحضور ''قمة مكة''

Dimanche 26 Mai 2019

Dimanche 26 Mai 2019
الأناضول - الدوحة / أحمد يوسف - تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تضمنت دعوة لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون الخليجي في مكة المكرمة في 30 مايو/آيار الجاري.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف بن راشد الزياني، في الدوحة اليوم. بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).


ووجه العاهل السعودي، السبت الماضي دعوة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة، في 30 مايو الجاري، في ظل تعرض سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات ومحطتي ضخ نفطية بالسعودية لهجمات، وتزايد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وتنعقد القمة في دورتها العادية تحت شعار "قمة مكة: يدا بيد نحو المستقبل"، ويحضرها قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، من أجل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.

  
  
     
  
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