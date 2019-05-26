إيران تقترح إبرام اتفاقية عدم اعتداء مع الدول الخليجية المجاورة

Dimanche 26 Mai 2019



باب نات/سبوتنيك

- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأحد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي محمد الحكيم في بغداد إن طهران تريد تأسيس علاقات متوازنة مع دول الجوار العربية في الخليج وأنها اقترحت إبرام اتفاقية عدم اعتداء معها.وتابع ظريف أن بلاده ستدافع عن نفسها بقوة في مواجهة أي اعتداء عسكري أو اقتصادي، ودعا الدول الأوروبية إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على الاتفاق النووي الموقع مع بلاده.وأكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم من جهته أن بلاده تقف مع إيران ومستعدة لتكون وسيطا بين طهران وواشنطن مضيفا أن بغداد لا ترى فائدة "الحصار الاقتصادي" في إشارة للعقوبات الأمريكية على طهران.فرانس24 / رويترز