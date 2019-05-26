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حزب ''الخضر'' الألماني حقق فوزا كبيرا في انتخابات البرلمان الأوروبي

Dimanche 26 Mai 2019

Dimanche 26 Mai 2019
الأناضول - برلين - أظهرت نتائج استطلاع خروج أن حزب "الخضر" الألماني حقق فوزا كبيرا في انتخابات البرلمان الأوروبي، فيما منيت أحزاب الائتلاف الحاكم بخسائر فادحة في الانتخابات التي تنتهي اليوم الأحد، ويعلن عن نتائجها رسميًا نهاية الشهر الجاري.

وأظهرت نتائج الاستطلاع التي نشرتها القناة الألمانية " ARD"، مساء الأحد، أن تحالف المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي حصل في هذه الانتخابات على المركز الأول، محققًا نسبة 28 % من الأصوات.


وهذا يعني أنه خسر حوالي 8% مقارنة بالانتخابات الماضية التي جرت عام 2014.

وتعرض الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم لخسارة تاريخية، حيث نال فقط 15.5% من الأصوات، وهي أقل بكثير من النسبة التي حققها في الانتخابات الماضية وبلغت 27.3%.

و تشير التوقعات أن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف سيحصل على 10.5% من الأصوات، مرتفعا عن نسبة 7.1% كان حققها في الانتخابات الماضية.

بيد أن النتيجة تبقى أقل مما حصل عليه الحزب اليميني الشعبوي في آخر انتخابات تشريعية في ألمانيا.

وأظهرت النتائج أيضا أن الرابح الأكبر كان حزب الخضر المؤيد للهجرة، محققا رقما قياسيا بلغ 22% من الأصوات مقابل 10.7% كان نالها في الانتخابات الماضية.

  
  
     
  
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