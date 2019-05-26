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تواصل انتخابات البرلمان الأوروبي في 21 دولة بالاتحاد

Dimanche 26 Mai 2019

Dimanche 26 Mai 2019
الأناضول - بروكسل/ شريفة جتين - يتوافد الناخبون في 21 دولة بالاتحاد الأوروبي، إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وبدأت عملية التصويت في معظم البلدان عند الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي، وتستمر حتى الساعة 16:00.


ومن المنتظر أن يتم إعلان النتائج غير الرسمية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع بساعات قليلة.

وانطلقت عملية الاقتراع في انتخابات البرلمان الأوروبي يوم 23 مايو الجاري، في بريطانيا وهولندا، وفي اليوم التالي في جمهورية تشيكيا وأيرلندا.

ويوم 25 مايو، جرت التصويت في سلوفاكيا ومالطا وليتوانيا.

والأحد، يجري التصويت في كل من ألمانيا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وكرواتيا وإسبانيا والسويد وإيطاليا ولاتفيا ولوكسمبورغ والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا واليونان وإدارة قبرص الرومية.

ويصوت في الانتخابات التي تنتهي اليوم، 374 مليون ناخب أوروبي، لاختيار 751 نائبا في البرلمان الأوروبي.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج الرسمية للانتخابات في عموم بلدان الاتحاد الأوروبي في 31 مايو/ أيار الحالي.

والبرلمان الأوروبي هو مؤسسة برلمانية منتخبة بطريقة مباشرة تتبع الاتحاد الأوروبي، ويشكل البرلمان مع مجلس الاتحاد الأوروبي، السلطة التشريعية للاتحاد، الذي يضم 28 دولة.

  
  
     
  
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