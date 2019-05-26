نادي الوحدات الاردني يقيل المدرب التونسي قيس اليعقوبي

Dimanche 26 Mai 2019
وات - قررت مجلس ادارة نادي وحدات الاردني امس السبت اقالة المدرب التونسي قيس اليعقوبي وكامل افراد الطاقم الفني وتعيين بسام الخطيب على راس فريق اكابر كرة القدم.
وجاءت اقالة اليعقوبي على خلفية الهزيمة التي مني بها الوحدات على ارضه امام نادي الرمثا بنتيجة 1-3 في ذهاب الدور النهائي لكاس الاردن.
وكان اليعقوبي (53 عاما) تسلم مقاليد الفريق الاردني في اكتوبر 2018 بعد استقالة المدرب السابق جمال محمود بعد ان خاض ثلاث تجارب تدريبية في الخارج مع الشعلة السعودي 2009 والوكرة القطري 2016 والعربي القطري 2017.
كما تولى تدريب عدة اندية تونسية من بينها فريقه الام النادي الافريقي وقوافل قفصة ومستقبل المرسى والملعب القابسي والاتحاد المنستيري ونجم حلق الوادي والكرم.
وجاءت اقالة اليعقوبي على خلفية الهزيمة التي مني بها الوحدات على ارضه امام نادي الرمثا بنتيجة 1-3 في ذهاب الدور النهائي لكاس الاردن.
وكان اليعقوبي (53 عاما) تسلم مقاليد الفريق الاردني في اكتوبر 2018 بعد استقالة المدرب السابق جمال محمود بعد ان خاض ثلاث تجارب تدريبية في الخارج مع الشعلة السعودي 2009 والوكرة القطري 2016 والعربي القطري 2017.
كما تولى تدريب عدة اندية تونسية من بينها فريقه الام النادي الافريقي وقوافل قفصة ومستقبل المرسى والملعب القابسي والاتحاد المنستيري ونجم حلق الوادي والكرم.
En continu
- 13:17 الفضيحة..
- Hier 23:47 بايرن ميونيخ بطلا لكأس ألمانيا للمرة الـ19
- Hier 19:07 ''عروق'' مشروع موسيقي فني مغاير للمألوف
- Hier 15:05 تونس تحتفي بيوم إفريقيا
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:55
|19:30
|16:07
|12:23
|05:04
|03:14
|
19°
|19°
|% 77
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
7.7 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|19°-16
|21°-17
|25°-18
|25°-16
|23°-16
Follow @babnet_Tunisie
( 73 592) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 72 610) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 52 966) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 324) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 137) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 38 678) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 38 583) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 562) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 174) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 34 093) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 33 860) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 787) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 436) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 32 720) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 32 126) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 118) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 049) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 991) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 31 430) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 181) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:citizenvoice (Tunisia )
Sur: أمين عام حركة الشعب: ماحدث في الزيارة السنوية لكنيس الغريبة تطبيع حقيقي مع ''العدو''