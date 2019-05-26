نادي الوحدات الاردني يقيل المدرب التونسي قيس اليعقوبي

Dimanche 26 Mai 2019



وات

- قررت مجلس ادارة نادي وحدات الاردني امس السبت اقالة المدرب التونسي قيس اليعقوبي وكامل افراد الطاقم الفني وتعيين بسام الخطيب على راس فريق اكابر كرة القدم.وجاءت اقالة اليعقوبي على خلفية الهزيمة التي مني بها الوحدات على ارضه امام نادي الرمثا بنتيجة 1-3 في ذهاب الدور النهائي لكاس الاردن.وكان اليعقوبي (53 عاما) تسلم مقاليد الفريق الاردني في اكتوبر 2018 بعد استقالة المدرب السابق جمال محمود بعد ان خاض ثلاث تجارب تدريبية في الخارج مع الشعلة السعودي 2009 والوكرة القطري 2016 والعربي القطري 2017.كما تولى تدريب عدة اندية تونسية من بينها فريقه الام النادي الافريقي وقوافل قفصة ومستقبل المرسى والملعب القابسي والاتحاد المنستيري ونجم حلق الوادي والكرم.