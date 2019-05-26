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:الترجي يفوز بذهاب نهائي البطولة كرة اليد في سوسة

Dimanche 26 Mai 2019

Dimanche 26 Mai 2019
تمكن الترجي الرياضي التونسي من الفوز على النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 29-28 في المباراة التي جمعتهما السبت 25 ماي 2019 بالقاعة الأولمبية بسوسة في إطار ذهاب نهائي بطولة تونس لكرة اليد .

ويذكر أن المباراة قد توقفت لأكثر من 30 دقيقة على اثر أحداث شغب في صفوف الجماهير وتبادل للعنف بين اللاعبين


  
  
     
  
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