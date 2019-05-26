:الترجي يفوز بذهاب نهائي البطولة كرة اليد في سوسة

Dimanche 26 Mai 2019



تمكن الترجي الرياضي التونسي من الفوز على النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 29-28 في المباراة التي جمعتهما السبت 25 ماي 2019 بالقاعة الأولمبية بسوسة في إطار ذهاب نهائي بطولة تونس لكرة اليد .ويذكر أن المباراة قد توقفت لأكثر من 30 دقيقة على اثر أحداث شغب في صفوف الجماهير وتبادل للعنف بين اللاعبين