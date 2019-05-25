فرنسا: نواة صلبة من محتجي ''السترات الصفراء'' تواصل التظاهر

Samedi 25 Mai 2019



فرانس 24

- واصلت مجموعة تشكل على الأرجح النواة الصلبة لمحتجي "السترات الصفراء" السبت التظاهر في فرنسا للأسبوع الثامن والعشرين وعشية انتخابات أوروبية مهمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وبلغ عدد المحتجين بعيد ظهر السبت نحو 3200 في كامل فرنسا بينهم 1200 في باريس، بحسب أرقام وزارة الداخلية التي يشكك المحتجون في صحة أرقامها.وكانت الوزارة أحصت الأسبوع الماضي في الساعة نفسها 2800 متظاهر بينهم 1100 في العاصمة. وتظاهر خلال النهار بمجمله 15500 شخص، ما شكل أضعف مستوى تعبئة منذ بداية حركة الاحتجاج في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 حين تظاهر 282 الف شخص.وجرت تجمعات السبت إجمالا في هدوء، إلا أن في باريس نظمت تظاهرتان تخللهما أحيانا إطلاق الغاز المسيل للدموع.وفي أميان (شمال) حيث ولد ماكرون، تظاهر أكثر من الف شخص قالوا إنهم مصممون على "الذهاب لمقابلة ماكرون في منزله" في اجواء هادئة اجمالا رغم اطلاق بعض قنابل الغاز المسيل للدموع.وفي تولوز (جنوب غرب) تظاهر نحو الفي شخص.وأثرت الاحتجاجات المستمرة منذ ستة اشهر إلى حد بعيد على شعبية ماكرون (لم يتجاوز مؤيدوه 27 بالمئة).فرانس24/ أ ف ب