فالنسيا ينهي هيمنة برشلونة ويتوّج بكأس ملك إسبانيا

Samedi 25 Mai 2019
الأناضول - توّج فريق فالنسيا، السبت، بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه.
وتغلب فالنسيا على نظيره برشلونة بهدفين لهدف في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب "بينيتو فيامارين".
واستعاد فالنسيا اللقب الغائب عن خزائنهم، منذ موسم (2007-2008)، ليتم إيقاف سلسلة ألقاب برشلونة في المسابقة، التي استمرت في آخر 4 مواسم على التوالي.
أنهى فالنسيا الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد سجلهما الفرنسي كيفين جاميرو و رودريغو مورينو في الدقيقتين 21 و33.
وتمكن برشلونة من تقليص النتيجة في الدقيقة 73 بتسجيله الهدف الأول عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وفشلت جميع محاولات برشلونة في إدراك التعادل ليخرج فالنسيا فائزًا باللقاء واللقب المحلي.
وتغلب فالنسيا على نظيره برشلونة بهدفين لهدف في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب "بينيتو فيامارين".
واستعاد فالنسيا اللقب الغائب عن خزائنهم، منذ موسم (2007-2008)، ليتم إيقاف سلسلة ألقاب برشلونة في المسابقة، التي استمرت في آخر 4 مواسم على التوالي.
أنهى فالنسيا الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد سجلهما الفرنسي كيفين جاميرو و رودريغو مورينو في الدقيقتين 21 و33.
وتمكن برشلونة من تقليص النتيجة في الدقيقة 73 بتسجيله الهدف الأول عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وفشلت جميع محاولات برشلونة في إدراك التعادل ليخرج فالنسيا فائزًا باللقاء واللقب المحلي.
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Par:essoltan (France )
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