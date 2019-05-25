جمهور مهرجان المدينة بالمنستير يتفاعل مع عرض ''العنبر فاح 2'' للفنّان حاتم الفرشيشي

Samedi 25 Mai 2019



وات

- لم يثن نزول الأمطار جمهور مهرجان المدينة بالمنستير من الخروج والسهر بمعلم دار الشرع بحومة الشراقة بالمدينة العتيقة لمواكبة عرض "العنبر فاح 2" للفنّان المتألق حاتم الفرشيشي والتفاعل معه والرقص أو "التخمر" حسب التعبير الشعبي على إيقاعاته تحت رذاذ المطر ضمن فعاليات مهرجان المدينة بالمنستير.وانطلق هذا العرض بموشح شرقي بعنوان "يا إلاهي إن أكن أخطأت" ثم "البردة" في مقام الحجاز من تلحين حاتم الفرشيشي وبعد ذلك قدمت المجموعة مادة موسيقية فيها مراوحة بين التراث الموسيقي الشرقي والتونسي تخللتها جمل وتوزيعات للفنّان حاتم الفرشيشي.واختتم العرض بأغنية "يا مازري حلّ البيبان" ثم قدمت مجموعة الفرشيشي وبطلب من الجمهور " يا اللارا" و"مريومة يا مريومة" وهي أغان من التراث الموسيقي لمدينة المنستير وبالتحديد من الطريقة "المَدَنِيَةْ" في المنستير.وأدخل الفنّان حاتم الفرشيشي تغييرات على عرض "العنبر فاح 2" مقارنة بعرض "العنبر فاح 1" ليكون مختلفا عن الأوّل إذ طوّر في الانشاد الصوفي ليكون متماشيا مع الوقت الحالي وحاول أن يغيّر في أداء الانشاد والبحور وفي التفاعل مع المجموعة الصوتية وفي الايقاعات غير أنّه لم يحاول التغيير في لب المدحات أو البحور.وتضمن العرض ألحانا جديدة لحاتم الفرشيشي مثل "طه محمّد" و"شِيلُونِي" و"يا سيدا طاب عُنْصُرًا" في مقام البياتي نسبة إلى عبد المجيد بن سعد وهي معروفة في مقام الرصد مع المحافظة على بعض الأغاني والمدحات والبحور على غرار أغنية "العنبر فاح" في مقام العدناني و" يا صاحب الجاه" المعروفة في التراث وأغنية "يا مازري حل البيبان" و"السلسلة الذهبية" من سلامية سيدي عبد السلام وفق ما بيّن الفنّان حاتم الفرشيشي في تصريح لوات إثر العرض.وتميز عرض "العنبر فاح 2" بالتجديد وفق ما لاحظه المندوب الجهوي للثقافة بالمنستير مهدي معط الله مضيفا أنّ "حاتم الفرشيشي فنّان متميز ومتمكن جدّا من المادة الموسيقية التي يقدمها وهو من أهم الشيوخ الانشاد الديني والصوفي في الجهة وله مستوى عال جدّا".ورغم الطقس كان هناك تفاعل كبير من الجمهور مع العرض وفق معط الله.وتثبت العروض الموسيقية من إنتاج أبناء الجهة والتي تعرض خلال مهرجان المدينة بالمنستير وببقية التظاهرات وجود عمل جدّي هامّ فيه إضافة يقوم بها الفنانون في ولاية المنستير مما يؤهلهم للتواجد خلال هذه السنة في مهرجان قرطاج الدولي حسب تقدير المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالمنستير.