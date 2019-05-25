أعضاء مجلس الشيوخ: ترامب سوف يبيع للسعودية والإمارات الأسلحة متجاوزا الكونغرس الأميركي

Samedi 25 Mai 2019



باب نات/سبوتنيك

- أعلن أعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت الكونغرس بأنها تنوي بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة دون التشاور مع الكونغرس.وقال عضو لجنة الشؤون الدولية السناتور الديموقراطي بوب منديس: "لقد شعرت بخيبة أمل ولكن لم أستغرب أن إدارة ترامب لم تتمكن مرة أخرى من إعطاء الأولوية لمصالحنا الأمنية الوطنية طويلة الأجل أو دعم حقوق الإنسان، وبدلاً من ذلك تقدم المساعدة إلى الدول الاستبدادية مثل المملكة العربية السعودية".وقد عبر منديس عن سخطه على القرار الذي يأتي بعد حادثة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، مضيفاً بقوله: "بهذه الخطوة ، يدمر الرئيس علاقة العمل المثمرة طويلة الأجل بين الكونغرس والسلطة التنفيذية بشأن بيع الأسلحة".كما انتقد السناتور كريس مورفي هذا القرار، مؤكداً أن "ترامب يستخدم هذه الثغرة لأنه يعلم أن الكونغرس لن يوافق على هذا البيع".وقال مورفي "لا يوجد سبب" طارئ "جديد لبيع القنابل للسعوديين، التي ستسقط على اليمن، مما يؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. وهذا سيخلق سابقة خطيرة بشكل غير معقول يمكن لرؤساء المستقبل استخدامها لبيع الأسلحة دون مراجعة الكونغرس."الجدير بالذكر أن الكونغرس الأميركي أصدر في نيسان/أبريل قرارا يطلب من الرئيس "سحب القوات المسلحة الأميركية من الأعمال القتالية" في اليمن، باستثناء تلك التي تستهدف تنظيم القاعدة (جماعة إرهابية محظورة في روسيا)، لكن ترامب اعترض عليه.وأثار اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق أتى من الرياض، انتقادات كثيرة حول العالم كما سرع وتيرة التعبئة لدى برلمانيين أميركيين ضد دعم ترامب للرياض. يذكر أن مجلسي النواب والشيوخ وافقا قبل أشهر على تشريع يقضي بقطع المساعدات العسكرية عن حرب السعودية في اليمن.