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القضاء المصري يأمر بإخلاء سبيل صحافي قناة ''الجزيرة'' محمود حسين

Vendredi 24 Mai 2019

Vendredi 24 Mai 2019
فرانس 24 - أمرت محكمة مصرية الخميس بإخلاء سبيل صحافي مصري يعمل في قناة الجزيرة القطرية ويقبع في الحبس الاحتياطي منذ عامين ونصف، بحسب ما قال لوكالة فرانس برس محاميه ومصدر قضائي.

واعتقل محمود حسين الذي يعمل في مقر الجزيرة بالدوحة في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2016 بعد ثلاثة أيام من وصوله إلى مصر لقضاء إجازة عائلية.


واتهمته السلطات المصرية بالتحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر معلومات كاذبة.

وعلى موقعها على شبكة الإنترنت، قالت الجزيرة إن "النيابة المصرية جددت حبسه (حسين) احتياطيا 20 مرة دون محاكمة"، وأنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي تجاوزت فترة اعتقاله "مدة العامين التي يحددها القانون المصري كحد أقصى للحبس الاحتياطي".

ولم يعرف في الحال متى سيتم الإفراج عن الصحافي، لكن محاميه طاهر أبو النصر قال إنه يجب أن يتم "في غضون بضعة أيام".

فرانس 24/ أ ف ب

  
  
     
  
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