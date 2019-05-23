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ترامب يرجح بأنه يمكن حل مشكلة هواوي كجزء من اتفاقية تجارية مع الصين

Jeudi 23 Mai 2019

Jeudi 23 Mai 2019
باب نات/سبوتنيك - رجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الوضع مع شركة هواوي الصينية، والتي تم حظر التعاون معها مؤخراً بالنسبة للشركات الأميركية، يمكن حلها كجزء من اتفاقية تجارية مع الصين، إذا تم إبرامها.

وقال ترامب للصحفيين :"هواوي شيء خطير للغاية. انظر إلى ما فعلوه من وجهة النظر الأمنية ومن وجهة نظر عسكرية، إنه أمر خطير للغاية. هناك احتمال أن يتم إدراج هواوي بشكل ما في اتفاقية تجارية، إذا تمت أو في جزء من هذه الاتفاقية".



  
  
     
  
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