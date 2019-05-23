الإئتلافات ، في كل صومعة حاوٍ و ( مُنتصبِ )

Jeudi 23 Mai 2019
بقلم / منجي باكير
هذه الأيام تكاثرت موضة التآلفات و الإئتلافات و التجمّعات و كل مجموعة عملت نصبة و تبحث عن باتيندة ، و كل نصبة و اليافطة متاعها ،،، و هو في الحقيقة العناوين المطلوبة للمرحلة الحالية للوطن تقاسمها اصحاب هذه المشاريع الانقسامية و جزّؤوها ، مجموعة اتخذت الكرامة و اخرى العدالة ، و اخرى الثورة و اخرى الحريات .... و كل واحد بنى صومعته و أذّن لاهله و اصحابه ثم زين - المحفل - بإسم علم معروف في الساحة و جعله طُعم الإستقطاب لحلفه و تحالفه ...
العجيب والغريب انّ هؤلاء كلهم يتبنون وحدة الشعب على نهج واحد غير انهم لا يفعلون ذلك !
لو صدقت النوايا لجمّعوا كل مفردات شعاراتهم في عنوان كبير واحد و تنازلوا عن كبريائهم و تعنّتهم و تركوا بأسهم بين بعضهم عندها سيستقووا و ينجح الوطن ،،،
هم بهذه الحال يخدمون الأجندات المضادة ، الأجندات التي و ان اختلفت ظاهرا فإنّ اتحادهم سيكون طوعا او قسرا او جبرا من من ( مولى الباتيندة الكبير ) و لو بعد حين ، و يبقى مجاميع الإئتلافات يعدّون على اصابعهم ثم يقضمون ما بقي منها شاهدا على خيبتهم .....
هذه الأيام تكاثرت موضة التآلفات و الإئتلافات و التجمّعات و كل مجموعة عملت نصبة و تبحث عن باتيندة ، و كل نصبة و اليافطة متاعها ،،، و هو في الحقيقة العناوين المطلوبة للمرحلة الحالية للوطن تقاسمها اصحاب هذه المشاريع الانقسامية و جزّؤوها ، مجموعة اتخذت الكرامة و اخرى العدالة ، و اخرى الثورة و اخرى الحريات .... و كل واحد بنى صومعته و أذّن لاهله و اصحابه ثم زين - المحفل - بإسم علم معروف في الساحة و جعله طُعم الإستقطاب لحلفه و تحالفه ...
العجيب والغريب انّ هؤلاء كلهم يتبنون وحدة الشعب على نهج واحد غير انهم لا يفعلون ذلك !
لو صدقت النوايا لجمّعوا كل مفردات شعاراتهم في عنوان كبير واحد و تنازلوا عن كبريائهم و تعنّتهم و تركوا بأسهم بين بعضهم عندها سيستقووا و ينجح الوطن ،،،
هم بهذه الحال يخدمون الأجندات المضادة ، الأجندات التي و ان اختلفت ظاهرا فإنّ اتحادهم سيكون طوعا او قسرا او جبرا من من ( مولى الباتيندة الكبير ) و لو بعد حين ، و يبقى مجاميع الإئتلافات يعدّون على اصابعهم ثم يقضمون ما بقي منها شاهدا على خيبتهم .....
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Par:ahmed01 (France )
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