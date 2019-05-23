منتخبات المبارزة لمختلف الاختصاصات في تربصات تحضيرية في فرنسا و تركيا

Jeudi 23 Mai 2019
وات - تحول المنتخب الوطني للمبارزة ( سلاح السيف) الى مدينة سانت مور دي فوسي بفرنسا حيث تقيم اللاعبة سارة بسباس التي تتدرب تحت اشراف الفرنسي "دانيال ليفافاسير" .
ويستعد المنتخب التونسي لسلاح السيف الذي يدربه ايمن بن ضيف الله للمشاركة في بطولة افريقيا المقبلة من 24 الى 28 جوان المقبل في باماكو (مالي).
ويواصل المنتخب التونسي للمبارزة ( سلاح الشيش ) تربصه بمدينة بورغ لا رين بفرنسا حيث يتدرب كل من ايوب الفرجاني وايناس البوبكري وعزيز المطوي ومحمد صمندي تحت اشراف "يام ديتينا".
ومن جهته يسافر المنتخب الوطني للمبارازة "صابر " الذي يدربه ابراهيم السويسي يوم 7 جوان الى انطاليا بتركيا للمشاركة في دروة تشارك فيها منتخبات تركيا واكرانيا وبولونيا وبلاروسيا وازريبجان.
ويستعد المنتخب التونسي لسلاح السيف الذي يدربه ايمن بن ضيف الله للمشاركة في بطولة افريقيا المقبلة من 24 الى 28 جوان المقبل في باماكو (مالي).
ويواصل المنتخب التونسي للمبارزة ( سلاح الشيش ) تربصه بمدينة بورغ لا رين بفرنسا حيث يتدرب كل من ايوب الفرجاني وايناس البوبكري وعزيز المطوي ومحمد صمندي تحت اشراف "يام ديتينا".
ومن جهته يسافر المنتخب الوطني للمبارازة "صابر " الذي يدربه ابراهيم السويسي يوم 7 جوان الى انطاليا بتركيا للمشاركة في دروة تشارك فيها منتخبات تركيا واكرانيا وبولونيا وبلاروسيا وازريبجان.
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Par:aziz75 (France )
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