Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Elli Enshagalt 3alaih  

منتخبات المبارزة لمختلف الاختصاصات في تربصات تحضيرية في فرنسا و تركيا

Jeudi 23 Mai 2019

Jeudi 23 Mai 2019
وات - تحول المنتخب الوطني للمبارزة ( سلاح السيف) الى مدينة سانت مور دي فوسي بفرنسا حيث تقيم اللاعبة سارة بسباس التي تتدرب تحت اشراف الفرنسي "دانيال ليفافاسير" .

ويستعد المنتخب التونسي لسلاح السيف الذي يدربه ايمن بن ضيف الله للمشاركة في بطولة افريقيا المقبلة من 24 الى 28 جوان المقبل في باماكو (مالي).


ويواصل المنتخب التونسي للمبارزة ( سلاح الشيش ) تربصه بمدينة بورغ لا رين بفرنسا حيث يتدرب كل من ايوب الفرجاني وايناس البوبكري وعزيز المطوي ومحمد صمندي تحت اشراف "يام ديتينا".

ومن جهته يسافر المنتخب الوطني للمبارازة "صابر " الذي يدربه ابراهيم السويسي يوم 7 جوان الى انطاليا بتركيا للمشاركة في دروة تشارك فيها منتخبات تركيا واكرانيا وبولونيا وبلاروسيا وازريبجان.

  
  
     
  
festival-5650e3d1f3a77a25eb89cc8525ca3964-2019-05-23 16:04:27






0 de 0 commentaires pour l'article 182824



En continu

الخميس 23 ماي 2019 | 18 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:53 19:28 16:06 12:23 05:05 03:17
24°
 24° % 36 :الرطــوبة
تونــس 17°
7.7 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
24°-1730°-2021°-1823°-1722°-17
  • Avoirs en devises
    13109,9

  • (22 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,33909 DT        1$ =2,99555 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 mai)   359,1 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558627851|182824 192|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires