عيساوية و دروشة برعاية المال العام

Jeudi 23 Mai 2019



عندما تقرأ العروض المبرمجة و الفعاليات التي تصف نفسها بالثقافية خلال ليالي رمضان في بعض المراكز بالعاصمة تنتابك دهشة من حجم الرداءة و كثافة التفاهة و تشجيع على الدروشة و العقل المستقيل .اما العجب العجاب أن المسؤولين على تأثيث تلك الحفلات يرفعون شعارات العقلانية و الحداثة و التقدمية ، وهي شعارات تفرض البحث و انتقاء الأعمال التي تخاطب العقل و الروح و تنهل من التراث الحافز و ترك التراث العبء كما قال المفكر و الفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري في كتابه "نحن و التراث" .. مرجعية هؤلاء المزعومة تفرض عليهم تقديم عروض و مسامرات ترتقي بالحضور و تواجه الفكر المتشدد بالفكر المستنير و تسبر اغوار الروح بالموسيقى الراقية فيتشبع العقل و يرتوي القلب ..تصوّر يا حبيب الله أنّ القائمين على بعض المراكز الثقافية في تونس يتسامرون على عروض العيساوية و السطمبالي و الطرق الصوفية (توجد درجات في الانشاد الصوفي) ، اما المسامرات الفكرية فقد حوّلوها الى فداوي و حكواتيات (من حكواتي) وهذه العروض مكانها المقاهي (كما في الشرق) و ليس الفضاءات الثقافية التي تنفق عليها وزارة الثقافة من المال العام ،، و المصيبة انهم يصفون تلك الفعاليات بالروحانيات . انه تبذير المال العام عندما تكون لجنة الدعم في وزارة الثقافة دون محاسبة الى اليوم رغم أنها تتصرف في أموال طائلة تهدى حسب الولاءات و الفرز الايديولوجي و السياسي ، و هي دعوة الى مجلس نواب الشعب للنظر في وجهة أموال المجموعة الوطنية ، و كم من مخرج سينمائي تلقى أموال و لم ينجز عمله الى اليوم .اسلام الدروشة و العقل المستقيل شجع عليهما الاستعمار لضرب مقومات الاسلام الحضاري و غالبا ما كان القطاع الثقافي رهان فرنسا لنشر قيمها و حفظ مصالحها في مستعمراتها السابقة لذلك تحرص ان يكون مديروها قريبون منها.و يجد هؤلاء المسؤولون على تلك المراكز "الثقافية" حظوة لدى الاعلام فيشتغلون فيه كما يشاركون في الاعمال الدرامية رغم ان تسيير مركز ثقافي يتطلب جهدا تسبقه تصورات وافكار و اهداف لتحقيقها ،، لكن للأسف تحولت تلك المناصب الى مكافآت في حكومة الكفاءات و الأقربون أولى بالغنائم .من يصمت على التجاوزات فهو يشجع على الرداءة و تبذير المال العام ،، و هؤلاء الطارئين على التسيير الثقافي يعتبرون وزارة الثقافة بقرة حلوب .إنه الافلاس في أبهى حلة عندما يصبح ادعياء العقلانية و الحداثة يطلقون الجاوي و البخور في محفل تابع لمركز تقدمي .الثقافة تهذيب و تسوية (ثقف العود = سواه) كما جاء في لسان العرب ،، و عندما نرى وزارة الثقافة تعتني بالحجر و لا تنمي ثقافة البشر وفق رؤية و تصورات لشخصية الانسان التونسي فما الغاية من وجودها أصلا ؟كاتب و محلل سياسي