افروليغ كرة السلة - فريق شبيبة القيروان يتحول الى انغولا للمنافسة على اللقب الافريقي

Mercredi 22 Mai 2019



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- سافر وفد الشبيبة الرياضية القيروانية اليوم في اتجاه العاصمة الأنغولية لواندا المشاركة في للمرحلة النهائية و الحاسمة لل?فروليغ.وكان علي البنزرتي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة حاضرا في مطار تونس قرطاج لتوديع الفريق وتشجيع اللاعبين على تقديم اداء يشرف كرة السلة التونسية مؤكدا ثقته فيهم لكسب الرهان وعدهم بمنحة هامة من الجامعة في صورة العودة بالتاج الإفريقي من الأراضي الأنغولية ،وهو ما كان له الاثر الطيب في نفوس اللاعبين و المسؤولين على حد سواء حسب مصدر من الجامعة .ويفتتح فريق الشبيبة مغامرتها القارية بملاقاة حامل اللقب سلا المغربي في نصف النهائي يوم الجمعة 24 ماي بداية من الساعة السادسة