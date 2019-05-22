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الرجاء البيضاوي يتعاقد مع الدولي الكونغولي فابريس نغوما لثلاثة مواسم

Mercredi 22 Mai 2019

Mercredi 22 Mai 2019
وات - أعلن نادي الرجاء الرياضي عن تعاقده مع اللاعب الدولي الكونغولي فابريس نغوما لثلاث سنوات.
وذكر النادي على موقعه الإلكتروني، أنه تعاقد رسميا مع اللاعب الدولي الكونغولي فابريس نغوما لثلاثة مواسم رياضية تبتدئ في 1 جويلية 2019.
وأشار إلى أن الدولي الكونغولي فابريس نغوما، البالغ من العمر 25 سنة، والمحترف لموسمين في صفوف فيتا كلوب الكونغولي، سيشغل مركز وسط ميدان.
ويتعلق الأمر بثالث تعاقد لفريق الرجاء البيضاوي، خلال هذا الموسم، بعد كل من محسن متولي وساليف كوليبالي.


  
  
     
  
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