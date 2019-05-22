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حادث مرور قاتل يودي بحياة والد وشقيقة الشاب بشير

Mercredi 22 Mai 2019

Mercredi 22 Mai 2019
باب نات - جدّ في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الثلاثاء 21 ماي والاربعاء 22 ماي حادث مرور قاتل أودى بحياة والد وشقيقة الفنان الشاب بشير.
وحسب ما أعلنه الشاب بشير في صفحته الرسمية بالفايسبوك فسيتم تشييع جنازة الفقيدين اثر صلاة العصر في مقبرة سيدي يحي بالعمران.
انا لله وانا اليه راجعون، تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته واسكنهما فسيح جنانه



  
  
     
  
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