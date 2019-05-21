Mardi 21 Mai 2019



يمكن ان نطلق - حالة طوبالية - على كثير من صور العهر السياسي في هذا الوطن ، صور تتجدد كل يوم و تأخذ انماطا متعددة منها ما يُكشف و منها الكثير الذي يمر بدون ان تفوح روائحه ...الحالة الطوبالية يمكن ان تتجلى في صورة السهرات الحمراء و تبديد الاموال و وضع هيبة الدولة ع الواحدة و نص ، يمكن تكون إدارة لشبكات تهريب اقوات العباد و ادويتهم و إدخال الموبقات و السلع الفاسدة إلى الوطن ، يمكن ان تكون انبطاحا على عتبات السفارات الاجنبية و عرض النفس لكل الخدمات ،،، يمكن ان تكون سمسرة في الوطن خارج حدود الوطن تحت مسميات عدة تدرج في خانة التسويق للوطن !الحالة الطوبالية تتفشى في كثير من الشخوص و المجاميع و الجمعيات و كذلك الأحزاب ، حالة لا همّ لها إلا المال المشبوه او القفز إلى ( سدرة الحكم ) على راي جماعة عيش تونسي ،،، لكن الغريب و الأغرب ان هكذا دناءات و خيانات و متاجرات يخرجها اصحابها على انّها جزء من ( النظال ) السياسي على راي صاحب السينوج ، نضال يضيفونه إلى سيرهم السياسية السوداء ....