عصفور الغنوشي النادر!

Mardi 21 Mai 2019



هو بكل تاكيد ليس عصفورا حرا طليقا كطيف النسيم و لا نادرا في فكره و طرحه و خصاله و برنامجه ، بل هو و كما عبر عنه الغنوشي صراحة : رئيس توافقي يبقي التوازنات الحزبية و بين العائلات السياسية الكبرى على ما هي عليه الآن و لا يدخل في صراعات فكرية أو سياسية معها بل يضمن مصالحها و تواجدها المستمر و ان كان سلبيا أو غير ذي جدوى ،كما يحظى بدعم و تاييد قوى فاعلة خارجية و لم يسجل له سابقا أي موقف ضدها .اذا كان هذا طرح النهضة و زعيمها للانتخابات الرئيسية القادمة ، فلا اعتقد في المقابل ان يحظى باي تجاوب من القوى الوازنة و الفاعلة على الساحة السياسية ، اذ تعتمد الاخيرة اساسا في برامجها على التنافر من النهضة فما بالك بما تطرحه الحركة من توافق !هذا من دون اغفال رغبة قواعد حركة النهضة في لعبة ورقة الرئاسية كاملة و بدون تردد أو ارتباك بعد حرمانهم من الأمر في 2014 ، وهم يودون ترشيح شخصية محببة لديهم و ان كانت غير توافقية و لا برغماتية .عصفور الغنوشي هو في الحقيقة ليس نادرا اذ يمكنني ان امدكم بقائمة طويلة و عريضة لعصافير تتمنى و تحلم بدخول قفص النهضة و ساكتفي حاليا بالسيد "ك.م" على سبيل الذكر لا الحصر و الذي ذهب حتى طلب ود و دعم النهضة صراحة و دون مواربة و لا حرج .ناشط سياسي مستقل