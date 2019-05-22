الرابطة الاولى (الجولة 23) - كلاسيكو مشوق بين النادي الصفاقي والنجم الساحلي رهانه فك الارتباط

Mercredi 22 Mai 2019



وات

- ستشكل مباراة النادي الصفاقسي/النجم الساحلي لحساب الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة الاربعاء فرصة امام الفريقين من اجل فك الارتباط والتقدم نحو مركز الوصافة في الترتيب العام للبطولة بما قد يضمن لاحدهما خوض كاس رابطة الابطال الموسم المقبل صحبة الترجي الرياضي التونسي المتصدر ب 53 نقطة .وقبل اربع جولات من نهاية سباق البطولة فان النجم والنادي الصفاقسي اللذين يتقاسمان المركز الثاني برصيد 44 نقطة سيعملان كل من جهته على حسم نتيجة اللقاء لصالحه خاصة وانهما اكتفيا بالتعادل في الجولة الاخيرة امام الترجي الرياضي في سوسة و نادي حمام الانف في الضاحية الجنوبية بنفس النتيجة 0/0 .فريق جوهرة الساحل الذي فرط في انتصار بدا في متناوله امام الترجي في الملعب الاولمبي بسوسة وباتت حظوظه شبه معدومة للمنافسة على لقب البطولة باعتبار فارق 9 نقاط خلف الترجي حول تركيزه الى الفوز بالمركز الثاني الذي من شانه ان يضمن له خوض مسابقة رابطة الابطال الافريقية خلال الموسم المقبل .وقد تشهد تشكيلة النجم عودة القائد ياسين الشيخاوي الذي خير الاطار الفني للفريق بقيادة روجي لومار عدم اشراكه امام الترجي بسبب الاصابة مقابل امكانية تغيب مالك بعيو المصاب وعمار الجمل لاسباب تاديبية .في المقابل سيكون فريق عاصمة الجنوب في اشد الحاجة لكسب نقاط المباراة من اجل تعويض الخروج من نصف نهائي كاس الاتحاد الافريقي والتعادل المخيب الاخير في حمام الانف 0/0 وتحقيق المصالحة مع جماهيره التي باتت غير راضية عن اداء الفريق ونتائجه خلال الفترة الماضية .النجم المتلوي الذي اكتفى بالتعادل السلبي في الجولة الماضية امام مضيفه شبيبة القيروان سيستضيف في الرديف النادي الافريقي الذي حقق انتصارا معنويا هاما على حساب اتحاد تطاوين 2-صفر .ويحتل النادي الافريقي المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 31 نقطة صحبة اتحاد بن قردان والنادي البنزرتي بينما يملك اتحاد تطاوين 29 نقطة في المرتبة السابعة .وفي لقاء هام بالنسبة لفريق الشمال في ملعب العالية يستقبل النادي البنزرتي فريق الملعب القابسي .وسيكون قرش الشمال مدعوا لتحقيق الانتصار لتضميد جراحه من مخلفات الهزيمة القاسية التي مني بها في الجولة الفارطة امام الملعب التونسي 3/0 .ويحتل البنزرتي المركز الرابع ب 31 نقطة في حين يحتل الملعب القابسي المرتبة 12 برصيد 19 ن .مباراة الترجي الرياضي وشبيبة القيروان تاجلت الى موعد لاحق باعتبار خوض الترجي مساء الجمعة القادم لذهاب نهائي كاس رابطة الابطال الافريقية في المغرب امام الوداد البيضاوي .وكان فريق باب سويقة قد حافظ في اعقاب الجولة 22 للبطولة على فارق التسع نقاط الذي يفصله عن اقرب ملاحقيه النجم والنادي الصفاقسي عندما فرض نتيجة التعادل في سوسة على فريق الساحل بنتيجة صفر/صفر وعزز مسعاه نحو التتويج باللقب من جديد .وقبل اربع جولات من نهاية سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى تبقى سبع فرق على الاقل معنية بنسب متفاوتة بحسابات تفادي النزول اذ تبدو المهمة صعبة امام كل من مستقبل قابس و نادي حمام الانف في المركز الاخير ب 17 نقطة.كما ان فرق الاتحاد المنستيري والملعب التونسي (26 نقطة) وشبيبة القيروان (24 ) ونجم المتلوي (22) والملعب القابسي ( 19 نقطة) هي ايضا تسعى للخروج من عنق الزجاجة على امل تفادي شبح النزول الى الرابطة الثانية .في ملعب صفاقس (س15) النادي الصفاقسي - النجم الساحلي عادل محمد (مصر)في ملعب العالية (دون جمهور) س15 النادي البنزرتي - الملعب القابسي امير لوصيففي ملعب قابس (س15) مستقبل قابس - نادي حمام الانف هيثم قيراطفي ملعب تطاوين (س13 و30) اتحاد تطاوين - الملعب التونسي باديس بن صالحفي ملعب الرديف (س15) النجم المتلوي - النادي الافريقي نصر الله الجواديفي ملعب بنقردان (س15) اتحاد بن قردان - الاتحاد المنستيري وسيم بن صالح