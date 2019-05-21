سمير بن طلال آل سعود..

Mardi 21 Mai 2019
نصرالدين السويلمي
نهض موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الثلاثاء 21 ماي الموافق للخامس عشر من شهر رمضان المبارك، على صعود كبير في الأسهم التجارية للسيد سمير ديلو، حيث وفجأة اصبح اليخت لا يساوي أمام الأملاك الرهيبة التي انضمت الى سابقاتها، أساطيل من السيارات وأراضي شاسعة بمئات الملايين وعقارات وضيعات وفيلات الى جانب معلومة غير مؤكدة وردت في أحد التعليقات وتفيد بأن القيادي النهضاوي والمحامي الحقوقي يملك العديد من الأسهم في شركة" Nestlé" ولا ندري لما تم تمليك ديلو لأسهم في شركة نستله السويسرية بالذات، واي علاقة له مع الأسرة المؤسسة وخاصة السيد هنري نسلي، أو ربما استغل القيادي النهضاوي علاقته مع المدير العام للشركة اولف شنيدر، ولا غرابة في ان يكون السيد ديلو بصدد التردد على بورصة " SIX Swiss " من اجل مراقبة نسق الارباح.
ولان ثروة سمير ديلو تكاثرت بنسق جنوني، أصبح يتعين علينا مناداته بسمير بن طلال آل سعود، او عدنان ديلو خاشقجي، او لعله سمير جيف بيزوس، او ربما اللبناني سمير فهد الحريري اصغر ملياردير عربي "37سنة"، ولربما اكبر ملياردير عربي الاماراتي سعد الغرير ديلو "93 سنة"، في كل الحالات يبدو ووفق ما يدور في الفضاء الأزرق، أن الكثير من رؤوس الثروة في تونس ستتراجع وستخلو الصدارة للملياردير ديلو، وحتى يتمكن القيادي النهضاوي من التنعم بملياراته، لابد من إشارتين، الأولى يجب إعلام سمير ديلو بالمستجدات المالية الرهيبة التي طرأت على ثروته ودعوته الى الانتباه لأمواله "ركز شوي مع فلوسك"، والثانية نحذره من مغبة الرشق وكل ما يمت له بصلة، ومن أجل سد باب الذرائع، ننبهه من الطفيليات التي ستطمع في ثروته، ومن فتاوي التملق التي قد تجيز له الرشق الوطني "فزاني ،مزود، قصبة، طبال، زكرة"، فالرشق محرم بإجماع العلماء ومهما كان مأتاه، أكان على وقع الشرقي او الفزاني او الفلامنكو او الهيب هوب.. دون اطالة ولكي نغلق القوس، الرشق حرام حتى على وقع الباليه.. وما لنا غير التنبيه ثم الدعاء للمليادير سمير بظهر الغيب، وليس أفضل من المثل التونسي "النفس نفسك وانت طوبيلها وين تحطها تصيبها"
نهض موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الثلاثاء 21 ماي الموافق للخامس عشر من شهر رمضان المبارك، على صعود كبير في الأسهم التجارية للسيد سمير ديلو، حيث وفجأة اصبح اليخت لا يساوي أمام الأملاك الرهيبة التي انضمت الى سابقاتها، أساطيل من السيارات وأراضي شاسعة بمئات الملايين وعقارات وضيعات وفيلات الى جانب معلومة غير مؤكدة وردت في أحد التعليقات وتفيد بأن القيادي النهضاوي والمحامي الحقوقي يملك العديد من الأسهم في شركة" Nestlé" ولا ندري لما تم تمليك ديلو لأسهم في شركة نستله السويسرية بالذات، واي علاقة له مع الأسرة المؤسسة وخاصة السيد هنري نسلي، أو ربما استغل القيادي النهضاوي علاقته مع المدير العام للشركة اولف شنيدر، ولا غرابة في ان يكون السيد ديلو بصدد التردد على بورصة " SIX Swiss " من اجل مراقبة نسق الارباح.
ولان ثروة سمير ديلو تكاثرت بنسق جنوني، أصبح يتعين علينا مناداته بسمير بن طلال آل سعود، او عدنان ديلو خاشقجي، او لعله سمير جيف بيزوس، او ربما اللبناني سمير فهد الحريري اصغر ملياردير عربي "37سنة"، ولربما اكبر ملياردير عربي الاماراتي سعد الغرير ديلو "93 سنة"، في كل الحالات يبدو ووفق ما يدور في الفضاء الأزرق، أن الكثير من رؤوس الثروة في تونس ستتراجع وستخلو الصدارة للملياردير ديلو، وحتى يتمكن القيادي النهضاوي من التنعم بملياراته، لابد من إشارتين، الأولى يجب إعلام سمير ديلو بالمستجدات المالية الرهيبة التي طرأت على ثروته ودعوته الى الانتباه لأمواله "ركز شوي مع فلوسك"، والثانية نحذره من مغبة الرشق وكل ما يمت له بصلة، ومن أجل سد باب الذرائع، ننبهه من الطفيليات التي ستطمع في ثروته، ومن فتاوي التملق التي قد تجيز له الرشق الوطني "فزاني ،مزود، قصبة، طبال، زكرة"، فالرشق محرم بإجماع العلماء ومهما كان مأتاه، أكان على وقع الشرقي او الفزاني او الفلامنكو او الهيب هوب.. دون اطالة ولكي نغلق القوس، الرشق حرام حتى على وقع الباليه.. وما لنا غير التنبيه ثم الدعاء للمليادير سمير بظهر الغيب، وليس أفضل من المثل التونسي "النفس نفسك وانت طوبيلها وين تحطها تصيبها"
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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