الدولي التونسي صيام بن يوسف يعتزل اللعب دوليا

Mardi 21 Mai 2019
وات - اعلن اللاعب الدولي صيام بن يوسف اليوم الثلاثاء على صفحته الرسمية على الفايسبوك انه اعتزل اللعب دوليا.
وابرز لاعب كاسيمباسا التركي انه سيوضح في وقت لاحق الاسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الاعتزال.
واورد بن يوسف على صفحته الخاصة على الفايسبوك قائلا " اعلن اني اتخذت قراري بوضع حد لمسيرتي قبيل انطلاق بطولة الامم الافريقية وذلك بعد تفكير عميق ومشاورات مع الاطار الفني.
اعتبر انه في هذه الظروف فان عائلتي ومستقبلي في النادي تعدان الاولية بالنسبة لي ".
وتابع " لقد كان شرف لي وسعادة كبرى ان امثل بلادي في عدة مناسبات ".
اتوجه بالشكر لكل من ساندني في الظروف الصعبة والطيبة ".
وابرز لاعب كاسيمباسا التركي انه سيوضح في وقت لاحق الاسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الاعتزال.
واورد بن يوسف على صفحته الخاصة على الفايسبوك قائلا " اعلن اني اتخذت قراري بوضع حد لمسيرتي قبيل انطلاق بطولة الامم الافريقية وذلك بعد تفكير عميق ومشاورات مع الاطار الفني.
اعتبر انه في هذه الظروف فان عائلتي ومستقبلي في النادي تعدان الاولية بالنسبة لي ".
وتابع " لقد كان شرف لي وسعادة كبرى ان امثل بلادي في عدة مناسبات ".
اتوجه بالشكر لكل من ساندني في الظروف الصعبة والطيبة ".
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Par:slimene (France )
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