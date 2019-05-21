خسائر الاقتصاد الفنزويلي من الحصار الأميركي تبلغ 130 مليار دولار

Mardi 21 Mai 2019
باب نات/سبوتنيك - أعلن السفير الفنزويلي في روسيا، كارلوس فاريا تورتوسا، اليوم الثلاثاء، أن مجموع خسائر الاقتصاد الفنزويلي من الحصار الاقتصادي الأميركي، بلغ 130 مليار دولار.
وقال تورتوسا في إحاطة إعلامية: " خلال أعوام 2015-2018، مجموع الخسائر والتكاليف التي تحملها الاقتصاد الفنزويلي من الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة يقدر بـ130 مليار دولار".
هذا وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية زاد من تفاقمها عقوبات اقتصادية ومالية مفروضة منذ آذار/مارس 2015، كرد على طرد دبلوماسيين أميركيين من كاراكاس، حيث فرض الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، عقوبات ضد عدد من المسؤولين الفنزويليين.
ومنذ ذلك الحين لجأت الولايات المتحدة أكثر من مرة إلى توسيع نطاق هذه العقوبات. وفي الفترة الأخيرة شددت واشنطن عقوباتها وخاصة ضد شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة "بي دي في إس إيه"، بما في ذلك وبتجميد أصولها ومصالحها في ولايتها القضائية، بمبلغ 7 مليارات دولار، وحظرت أيضا التعامل معها.
وتأتي الأزمة التي تعاني منها فنزويلا، مترافقة مع أزمة سياسية بدأت في كانون الثاني/يناير الماضي، بإعلان رئيس الجمعية الوطنية المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيساً للبلاد، ما وضع نفسه في مواجهة مع رئيس البلاد الشرعي، نيكولاس مادورو، وأدخل بلاده في أزمة سياسية، فتحت الباب لتدخلات خارجية من قبل الولايات المتحدة وغيرها من الدول، التي أعربت عن تأييدها لغوايدو، في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا والصين وتركيا تأييدها لمادورو.
وقال تورتوسا في إحاطة إعلامية: " خلال أعوام 2015-2018، مجموع الخسائر والتكاليف التي تحملها الاقتصاد الفنزويلي من الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة يقدر بـ130 مليار دولار".
هذا وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية زاد من تفاقمها عقوبات اقتصادية ومالية مفروضة منذ آذار/مارس 2015، كرد على طرد دبلوماسيين أميركيين من كاراكاس، حيث فرض الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، عقوبات ضد عدد من المسؤولين الفنزويليين.
ومنذ ذلك الحين لجأت الولايات المتحدة أكثر من مرة إلى توسيع نطاق هذه العقوبات. وفي الفترة الأخيرة شددت واشنطن عقوباتها وخاصة ضد شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة "بي دي في إس إيه"، بما في ذلك وبتجميد أصولها ومصالحها في ولايتها القضائية، بمبلغ 7 مليارات دولار، وحظرت أيضا التعامل معها.
وتأتي الأزمة التي تعاني منها فنزويلا، مترافقة مع أزمة سياسية بدأت في كانون الثاني/يناير الماضي، بإعلان رئيس الجمعية الوطنية المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيساً للبلاد، ما وضع نفسه في مواجهة مع رئيس البلاد الشرعي، نيكولاس مادورو، وأدخل بلاده في أزمة سياسية، فتحت الباب لتدخلات خارجية من قبل الولايات المتحدة وغيرها من الدول، التي أعربت عن تأييدها لغوايدو، في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا والصين وتركيا تأييدها لمادورو.
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Par:slimene (France )
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