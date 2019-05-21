الإمارات تطلق نظام الإقامة الدائمة للكفاءات وتبدأ بـ 6800 مستثمر

Mardi 21 Mai 2019



باب نات/سبوتنيك

- أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة نظام الإقامة الدائمة في البلاد "البطاقة الذهبية، والتي يمكن لشخصيات بارزة في عالم الاستثمار، والكفاءات العلمية في مجالات الطب والهندسة والعلوم والفنون الحصول عليها.وكتب نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل كتوم، على حسابه الشخصي في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، "أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة، البطاقة الذهبية، في دولة الإمارات ... إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون".وبين نائب رئيس الإمارات، أن الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية"، هم 6800 مستثمر، يبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم (نحو 27.4 مليار دولار أميركي).وختم الشيخ محمد بن راشد، قائلا، "نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا .. وجميع المقيمين في دولة الامارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة".والإمارات هي ثالث دولة خليجية تطلق هكذا نظام، بعدما أطلقت قطر، الشهر الماضي، والسعودية الشهر الجاري، نظامين مشابهين بغية حث المستثمرين للاستثمار في هذه الدول والإقامة فيها، بدون معوقات إدارية.