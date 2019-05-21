الإمارات تطلق نظام الإقامة الدائمة للكفاءات وتبدأ بـ 6800 مستثمر

Mardi 21 Mai 2019
باب نات/سبوتنيك - أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة نظام الإقامة الدائمة في البلاد "البطاقة الذهبية، والتي يمكن لشخصيات بارزة في عالم الاستثمار، والكفاءات العلمية في مجالات الطب والهندسة والعلوم والفنون الحصول عليها.
وكتب نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل كتوم، على حسابه الشخصي في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، "أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة، البطاقة الذهبية، في دولة الإمارات ... إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون".
وبين نائب رئيس الإمارات، أن الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية"، هم 6800 مستثمر، يبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم (نحو 27.4 مليار دولار أميركي).
وختم الشيخ محمد بن راشد، قائلا، "نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا .. وجميع المقيمين في دولة الامارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة".
والإمارات هي ثالث دولة خليجية تطلق هكذا نظام، بعدما أطلقت قطر، الشهر الماضي، والسعودية الشهر الجاري، نظامين مشابهين بغية حث المستثمرين للاستثمار في هذه الدول والإقامة فيها، بدون معوقات إدارية.
وكتب نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل كتوم، على حسابه الشخصي في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، "أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة، البطاقة الذهبية، في دولة الإمارات ... إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون".
وبين نائب رئيس الإمارات، أن الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية"، هم 6800 مستثمر، يبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم (نحو 27.4 مليار دولار أميركي).
وختم الشيخ محمد بن راشد، قائلا، "نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا .. وجميع المقيمين في دولة الامارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة".
والإمارات هي ثالث دولة خليجية تطلق هكذا نظام، بعدما أطلقت قطر، الشهر الماضي، والسعودية الشهر الجاري، نظامين مشابهين بغية حث المستثمرين للاستثمار في هذه الدول والإقامة فيها، بدون معوقات إدارية.
En continu
- Hier 23:47 راشد الغنوشي يتتونس!
- Hier 23:14 ترامب ينفي أنباء التفاوض مع إيران
- Hier 18:02 فرنسا تمنح تونس دعما جديدا لدفع النقل الحضري
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:52
|19:27
|16:06
|12:23
|05:07
|03:19
|
27°
|27°
|% 34
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|27°-19
|23°-17
|26°-17
|29°-19
|25°-19
Follow @babnet_Tunisie
( 70 769) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 70 699) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 49 570) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 053) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 48 061) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 38 550) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 38 029) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 36 801) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 091) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 742) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 690) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 891) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 689) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 32 487) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 32 057) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 943) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 681) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 31 293) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 28 951) مسافرة تثور في وجه الغنوشي في الطا
( 28 389) لماذا إنفجر لطفي لعماري في وجه الز
Par:slimene (France )
Sur: .اعضاء هيىة الدفاع في قضية الشهيد البراهمي... أبو بكر الحكيم كان يتعامل مع المخابرات الفرنسية