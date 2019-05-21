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إيران تدعو لحوار مع الخليج وتحذّر من ''صدام يتجاوز المنطقة''

Mardi 21 Mai 2019

Mardi 21 Mai 2019
الأناضول - نیویورك - دعت إيران إلى إجراء حوار مع دول الخليج العربي؛ فيما حذّرت من أن أي صدام محتمل من شأنه أن يتجاوز المنطقة وأن يكون له تداعيات على الأمن والسلم العالميين.

جاء ذلك في رسالة وجهتها طهران إلى الأمین العام للأمم المتحدة ورئیس مجلس الأمن، عبر ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، مجید تخت روانجي، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" الثلاثاء.


وقال روانجي: "یمكن حل وتسویة القضایا الأمنیة المعقدة الراهنة في المنطقة فقط عبر التعاطي البناء والحوار بین دول منطقة الخلیج وإيران".

وتابع: "إن لم تحل هذه القضایا بصورة كاملة فإن نطاق أي صدام محتمل سیتجاوز المنطقة سریعًا، وسيكون له تداعیات جدیة وواسعة على الأمن والسلام الدولي".

وأوضح أن "مثل هذا الحوار الإقلیمي یجب أن یكون مبنیًا على أساس الاحترام المتبادل، وكذلك المبادئ العامة المعترف بها والأهداف المشتركة، خاصة احترام السیادة ووحدة الأراضي والاستقلال السیاسي لجمیع الدول".

وأكد أن "إیران كانت وما زالت ترفض دوما النزاع والحرب، ولن تختار أبدا الحرب كخیار أو استراتیجیة لتحقیق أهداف سیاستها الخارجیة".

ولكنه حذّر بالقول: "رغم ذلك ینبغی الإعلان صراحة أنه لو فرضت الحرب علینا، فإن إیران ستستفید من حقها المشروع فی الدفاع عن النفس، وستذود بحزم عن شعبها ومصالحها".

وتصاعدت مؤخرًا لهجة التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، والأسبوع الماضي أعلنت واشنطن إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وقاذفات استراتيجية إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات إيرانية محتملة لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

ووجهت السعودية اتهامات لطهران، بدعم هجمات داخل بلادها عبر الحوثيين، ودعت القادة العرب لحضور قمتين بنهاية الشهر، لمناقشة التهديدات التي تواجه المنطقة.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 182690

Citoyenlibre  (France)  |Mardi 21 Mai 2019 à 11h 04m |           
يزي مالتسرديك تلهو بشعبكم ومصالحو ،، أحسن من ترصيلكم تعانيو



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