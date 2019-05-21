إيران تدعو لحوار مع الخليج وتحذّر من ''صدام يتجاوز المنطقة''

Mardi 21 Mai 2019
الأناضول - نیویورك - دعت إيران إلى إجراء حوار مع دول الخليج العربي؛ فيما حذّرت من أن أي صدام محتمل من شأنه أن يتجاوز المنطقة وأن يكون له تداعيات على الأمن والسلم العالميين.
جاء ذلك في رسالة وجهتها طهران إلى الأمین العام للأمم المتحدة ورئیس مجلس الأمن، عبر ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، مجید تخت روانجي، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" الثلاثاء.
وقال روانجي: "یمكن حل وتسویة القضایا الأمنیة المعقدة الراهنة في المنطقة فقط عبر التعاطي البناء والحوار بین دول منطقة الخلیج وإيران".
وتابع: "إن لم تحل هذه القضایا بصورة كاملة فإن نطاق أي صدام محتمل سیتجاوز المنطقة سریعًا، وسيكون له تداعیات جدیة وواسعة على الأمن والسلام الدولي".
وأوضح أن "مثل هذا الحوار الإقلیمي یجب أن یكون مبنیًا على أساس الاحترام المتبادل، وكذلك المبادئ العامة المعترف بها والأهداف المشتركة، خاصة احترام السیادة ووحدة الأراضي والاستقلال السیاسي لجمیع الدول".
وأكد أن "إیران كانت وما زالت ترفض دوما النزاع والحرب، ولن تختار أبدا الحرب كخیار أو استراتیجیة لتحقیق أهداف سیاستها الخارجیة".
ولكنه حذّر بالقول: "رغم ذلك ینبغی الإعلان صراحة أنه لو فرضت الحرب علینا، فإن إیران ستستفید من حقها المشروع فی الدفاع عن النفس، وستذود بحزم عن شعبها ومصالحها".
وتصاعدت مؤخرًا لهجة التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، والأسبوع الماضي أعلنت واشنطن إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وقاذفات استراتيجية إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات إيرانية محتملة لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.
ووجهت السعودية اتهامات لطهران، بدعم هجمات داخل بلادها عبر الحوثيين، ودعت القادة العرب لحضور قمتين بنهاية الشهر، لمناقشة التهديدات التي تواجه المنطقة.
جاء ذلك في رسالة وجهتها طهران إلى الأمین العام للأمم المتحدة ورئیس مجلس الأمن، عبر ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، مجید تخت روانجي، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" الثلاثاء.
وقال روانجي: "یمكن حل وتسویة القضایا الأمنیة المعقدة الراهنة في المنطقة فقط عبر التعاطي البناء والحوار بین دول منطقة الخلیج وإيران".
وتابع: "إن لم تحل هذه القضایا بصورة كاملة فإن نطاق أي صدام محتمل سیتجاوز المنطقة سریعًا، وسيكون له تداعیات جدیة وواسعة على الأمن والسلام الدولي".
وأوضح أن "مثل هذا الحوار الإقلیمي یجب أن یكون مبنیًا على أساس الاحترام المتبادل، وكذلك المبادئ العامة المعترف بها والأهداف المشتركة، خاصة احترام السیادة ووحدة الأراضي والاستقلال السیاسي لجمیع الدول".
وأكد أن "إیران كانت وما زالت ترفض دوما النزاع والحرب، ولن تختار أبدا الحرب كخیار أو استراتیجیة لتحقیق أهداف سیاستها الخارجیة".
ولكنه حذّر بالقول: "رغم ذلك ینبغی الإعلان صراحة أنه لو فرضت الحرب علینا، فإن إیران ستستفید من حقها المشروع فی الدفاع عن النفس، وستذود بحزم عن شعبها ومصالحها".
وتصاعدت مؤخرًا لهجة التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، والأسبوع الماضي أعلنت واشنطن إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وقاذفات استراتيجية إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات إيرانية محتملة لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.
ووجهت السعودية اتهامات لطهران، بدعم هجمات داخل بلادها عبر الحوثيين، ودعت القادة العرب لحضور قمتين بنهاية الشهر، لمناقشة التهديدات التي تواجه المنطقة.
1 de 1 commentaires pour l'article 182690
En continu
- Hier 23:47 راشد الغنوشي يتتونس!
- Hier 23:14 ترامب ينفي أنباء التفاوض مع إيران
- Hier 18:02 فرنسا تمنح تونس دعما جديدا لدفع النقل الحضري
- Hier 14:16 رجة أرضية بمنطقة المتلوي من ولاية قفصة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:52
|19:27
|16:06
|12:23
|05:07
|03:19
|
25°
|28°
|% 41
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|28°-20
|22°-17
|25°-16
|27°-19
|24°-19
Follow @babnet_Tunisie
( 70 531) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 70 474) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 49 246) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 049) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 48 015) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 38 547) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 38 017) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 36 729) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 086) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 739) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 688) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 890) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 660) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 32 430) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 32 052) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 939) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 660) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 31 276) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 28 920) مسافرة تثور في وجه الغنوشي في الطا
( 28 379) لماذا إنفجر لطفي لعماري في وجه الز
Par:citoyenlibre (France )
Sur:إيران تدعو لحوار مع الخليج وتحذّر من ''صدام يتجاوز المنطقة''