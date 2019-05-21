بوليفيا : وفاة حكم أثناء ادارته لمباراة بملعب يقع على ارتفاع يزيد عن 4000 متر فوق سطح البحر

Mardi 21 Mai 2019
وات - ينتظر الاتحاد البوليفي لكرة القدم نتائج تقرير طبي حول أسباب وفاة الحكم، فيكتور هوغو هورتادو، الذي كان يقود مباراة على أرضية ملعب بمدينة ألتو الواقعة على ارتفاع يزيد عن 4000 متر فوق سطح الأرض لمعرفة ما إذا كان هذا الارتفاع وراء وفاته.
وقال رئيس الاتحاد، سيزار ساليناس، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية، "لا أرغب في التكهن بشأن أسباب وفاة الحكم ، هنالك أشخاص ينتظرون الاستفادة من هذا الحادث، أريد معرفة كيف حصلت وفاة السيد هورتادو بناء على تقرير طبي".
وأضاف أن الاتحاد سيشكل "لجنة تضم أربعة متخصصين لتحليل أسباب الوفاة".
وكان فيكتور هوغو هورتادو يقود إحدى المباريات التي أقيمت على ملعب شهد احتجاجات عديدة على اللعب فوق أرضيته.
وسقط الحكم البوليفي أرضا في الدقيقة 54 من لقاء جمع بين ناديي "ألويز ريادي" و"أورينتي بيتروليرو" في الدوري البوليفي.
وحاول الطاقم الطبي للفريقين إسعاف الحكم الذي داهمته أزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله سريعا إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأقيمت المباراة في مدينة ألتو بالقرب من العاصمة البوليفية لاباز على ارتفاع يصل إلى 4150 مترا فوق سطح الأرض، وهو ارتفاع لا ينصح الأطباء بلعب كرة القدم فيه على الإطلاق.
وقال رئيس الاتحاد، سيزار ساليناس، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية، "لا أرغب في التكهن بشأن أسباب وفاة الحكم ، هنالك أشخاص ينتظرون الاستفادة من هذا الحادث، أريد معرفة كيف حصلت وفاة السيد هورتادو بناء على تقرير طبي".
وأضاف أن الاتحاد سيشكل "لجنة تضم أربعة متخصصين لتحليل أسباب الوفاة".
وكان فيكتور هوغو هورتادو يقود إحدى المباريات التي أقيمت على ملعب شهد احتجاجات عديدة على اللعب فوق أرضيته.
وسقط الحكم البوليفي أرضا في الدقيقة 54 من لقاء جمع بين ناديي "ألويز ريادي" و"أورينتي بيتروليرو" في الدوري البوليفي.
وحاول الطاقم الطبي للفريقين إسعاف الحكم الذي داهمته أزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله سريعا إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأقيمت المباراة في مدينة ألتو بالقرب من العاصمة البوليفية لاباز على ارتفاع يصل إلى 4150 مترا فوق سطح الأرض، وهو ارتفاع لا ينصح الأطباء بلعب كرة القدم فيه على الإطلاق.
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Par:mavb2013 (Tunisia )
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