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البعثة الأممية: قطع المياه غربي ليبيا قد يرقى لجريمة حرب

Lundi 20 Mai 2019

Lundi 20 Mai 2019
الأناضول - وليد عبد الله - أدانت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، ماريا ريبيرو، الإثنين، إيقاف ضخ مياه النهر الصناعي، مما أدى إلى قطع إمدادات المياه عن مئات الآلاف من السكان في مناطق الغرب الليبي.

وأضافت ريبيرو، في بيان على موقع البعثة الأممية، أن مثل تلك الإعتداءات على البنى التحتية المدنية الأساسية لحياة المدنيين قد ترقى لجرائم حرب.


وجددت دعوة كافة الأطراف إلى الإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ووفقا لمراسل الأناضول فإن مجموعة مسلحة أغلقت، السبت الماضي، منظومة "الحساونة"، التي تغذي مدن الغرب الليبي بالمياه.

وأوضح أن تلك المجموعة تابعة لشخص يسمى "مبروك احنيش"، وهو سجين لدى "قوة الردع الخاصة"، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.

غير أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اتهمت قواتا تتبع قائد الجيش في الشرق الليبي، اللواء متقاعد خلفية حفتر، بقطع إمدادات المياه عن العاصمة طرابلس (غرب).

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق.

وأثار ذلك الهجوم رفضا واستنكارا دوليين، كونه وجه ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

وتمكنت قوات حفتر من دخول 4 مدن رئيسية، تمثل غلاف العاصمة، وهي: صبراتة، صرمان، غريان وترهونة، كما توغلت في الضواحي الجنوبية لطرابلس.

لكن تلك القوات تعرضت لانتكاسات عديدة، وتراجعت في أكثر من محور، ولم تتمكن من اختراق الطوق العسكري حول وسط المدينة، الذي يضم المقرات السيادية.

وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر.

  
  
     
  
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