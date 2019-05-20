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قطر الأولى خليجيًا والخامسة عالميًا في سرعة الإنترنت المحمول

Lundi 20 Mai 2019

Lundi 20 Mai 2019
الأناضول - القاهرة - احتلت دولة قطر المرتبة الأولى خليجيًا والخامسة عالميًا في مؤشر سرعة تدفق الإنترنت المحمول.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الدوحة احتلت المرتبة الأولى خليجيًا والخامسة عالميًا لشهر أبريل/نيسان بمعدل بلغ 59.90 ميجابايت.


ووفق صحيفة الشرق القطرية (خاصة) فإن الدوحة سجلت أيضًا حضورها في المرتبة الأولى خليجياً والـ39 عالمياً على مستوى إنترنت النطاق العريض الثابت بسرعة بلغت 62.65 ميجابايت.

وبلغ متوسط سرعة الرفع في الإنترنت المحمول بقطر 16.6 ميجابايت في الثانية، أما بالنسبة لإنترنت النطاق العريض الثابت فقد بلغت سرعة الرفع 32.20.

وتصدرت النرويج القائمة العالمية لسرعة الإنترنت المحمول بتدفق بلغ 65.41 ميجابايت، تلتها كندا بـ64.42 ميجابايت، ثم كوريا الجنوبية بـ63.81 ميجابايت.

كما حلّت سنغافورة في المرتبة الأولى على مستوى سرعة إنترنت النطاق العريض الثابت بتدفق بلغ نحو 197.50 ميجابايت، ثم هونغ كونج بتدفق بلغ 172.67 ميجابايت، تلتها كوريا الجنوبية بمعدل 144.76 ميجابايت.

  
  
     
  
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