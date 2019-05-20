أيها الاسلاميون ، لستم اشد من سائر المسلمين تمسكا و دفاعا عن الدين

Lundi 20 Mai 2019



لم أكتب هذا النص لاستعرض مدى تعلقي بالاسلام أو لازايد على أي أحد في هذا الامر و لكن تكرار الاسلاميين لنفس الاسطوانة التي تصنف كل معارض للاسلام السياسي كعدو للدين جعلني اعتبر من الضروري ان ارد و أوضح ما يلي :رغم قناعتي الراسخة بضرورة الفصل بين الدين و السياسة و ليس بين الدين و الدولة و التي عبرت عنها في عديد النصوص السابقة ،فاني كنت من القلائل الذين اقترحوا و دافعوا عن ضرورة دسترة مجلس اسلامي اعلى كهيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية شانها شان مؤسسة مفتي الجمهورية و لكن حركة النهضة الممثلة للاسلام السياسي في ذلك الحين و ان كانت تبنت الأمر فانها لم تدافع عنه بالقوة اللازمة ظنا منها ربما انها ستحكم لسنين طوال و ستعين على رأس المؤسسات الدينية من تشاء .في نفس السياق ، فقد كنت و لازلت من المنادين بشدة بضرورة احداث صندوق للزكاة و بتفعيل الاحكام القطعية للاسلام و لعلي ساصدم العديدين عندما اصرح مرة اخرى باني شخصيا مع تطبيق عقوبات قطع يد السارق و القصاص من القاتل و لا ارى في ذلك تخلفا أو رجعية بل رحمة و حكمة .و كذلك الأمر في مسالة تعدد الزوجات فاني لاارى في ذلك حرجا أو استنقاصا من المرأة متى قبلت كل الاطراف المعنية .كما سجلت دائما اعتراضي على كل مساس بثوابت الدين و احكامه القطعية المعلومة من الجميع و المجمع عليها و التي لا تحتاج فلسفة و لا تاويل .في المقابل ، أعيد و اكرر دفاعي عن النظام الديموقراطي و عن ضرورة الفصل بين المجالين الديني و السياسي و لا اخشى في ذلك لومة لائم .فرجاءا اذا ان يتوقف بعض الاسلاميين و خصوصاً محدودي الثقافة و الادراك منهم عن المزايدة على سائر المسلمين الذين يمكن ان يكونوا في كثير من الأحيان اكثر منهم تعلقا و تمسكا بالدين و حتما غير متورطين في تدنيس المقدس عبر اقحامه في صراعات السلطة و النفوذ .ناشط سياسي مستقل