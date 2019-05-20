Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Aqol-Eeh  

بعد فيديو طوبال، نداء الحمامات يتّهم عائلة رئيس الجمهورية والنهضة ومسؤولا بالداخلية ويقرر اللجوء للقضاء

Lundi 20 Mai 2019

Lundi 20 Mai 2019
باب نات - أصدرت الأحد 19 ماي، حركة نداء تونس "شق الحمامات" بيانا ندّدت من خلاله بما وصفتها حملة تشويه ممنهجة ودنيئة ضد رموزه على خلفية فيديو رئيس اللجنة المركزية سفيان طوبال.

ووجّهت الحركة أصابع الاتهام لعائلة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ولحركة النهضة بتواطئ مع أحد المديرين العامين بوزارة الداخلية.


وأعلنت الحركة لجوها للقضاء من أجل الكشف عن كل الأطراف المتورطة في هذه العملية القذرة التي تمس من أخلاقيات العمل السياسي و تساهم في ترذيل كل الطبقة السياسية وفق نص البيان.


  
  
     
  
festival-cab467e1c8a61d969b479da1f9551532-2019-05-20 02:46:30






0 de 0 commentaires pour l'article 182620



En continu

الاثنين 20 ماي 2019 | 15 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:51 19:26 16:06 12:23 05:07 03:20
16°
 23° % 72 :الرطــوبة
تونــس 14°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
23°-1423°-1728°-1823°-1725°-16
  • Avoirs en devises
    13350,3

  • (17 mai)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,34392 DT        1$ =2,98285 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 mai)   842,3 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558321101|182620 203|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires