بعد فيديو طوبال، نداء الحمامات يتّهم عائلة رئيس الجمهورية والنهضة ومسؤولا بالداخلية ويقرر اللجوء للقضاء

Lundi 20 Mai 2019
باب نات - أصدرت الأحد 19 ماي، حركة نداء تونس "شق الحمامات" بيانا ندّدت من خلاله بما وصفتها حملة تشويه ممنهجة ودنيئة ضد رموزه على خلفية فيديو رئيس اللجنة المركزية سفيان طوبال.
ووجّهت الحركة أصابع الاتهام لعائلة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ولحركة النهضة بتواطئ مع أحد المديرين العامين بوزارة الداخلية.
وأعلنت الحركة لجوها للقضاء من أجل الكشف عن كل الأطراف المتورطة في هذه العملية القذرة التي تمس من أخلاقيات العمل السياسي و تساهم في ترذيل كل الطبقة السياسية وفق نص البيان.
ووجّهت الحركة أصابع الاتهام لعائلة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ولحركة النهضة بتواطئ مع أحد المديرين العامين بوزارة الداخلية.
وأعلنت الحركة لجوها للقضاء من أجل الكشف عن كل الأطراف المتورطة في هذه العملية القذرة التي تمس من أخلاقيات العمل السياسي و تساهم في ترذيل كل الطبقة السياسية وفق نص البيان.
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