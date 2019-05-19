قدم: نابولي يكتسح انتر ميلان ويوفنتوس يتعادل مع أتلانتا

Dimanche 19 Mai 2019
الأناضول - إبراهيم محمود - أشتعل الصراع على المركزين الثالث والرابع في الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو) المؤهلين للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
واكتسح نابولي، الأحد، ضيفه انتر ميلان بأربعة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين للمسابقة المحلية.
أحرز رباعية نابولي، البولندي بيوتر زيلينسكي والبلجيكي درايس ميرتينز والإسباني فابيان رويز (هدفين) في الدقائق 16 و61 و71 و78.
فيما جاء هدف انتر ميلان الوحيد عن طريق الأرجنتيني ماورو إيكاردي من ضربة جزاء في الدقيقة 81.
وفي نفس الجولة، تعادل يوفنتوس مع ضيفه أتلانتا بهدف لكل منهما.
تقدم أتلانتا بهدف عن طريق السلوفيني جوسيب إيليشيش في الدقيقة 33.
وعاد يوفنتوس ليتعادل بهدف عبر الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 80.
وشهدت المباراة طرد فيديريكو بيرنارديسكي لاعب يوفنتوس في الدقيقة 90+2.
بذلك، يتصدر يوفنتوس الترتيب وهو بطل المسابقة برصيد 90 نقطة بفارق 11 نقطة عن نابولي.
وأشتعل الصراع بين 4 فرق على المركزين الثالث والرابع وهم، أتلانتا (الثالث برصيد 66 نقطة)، بفارق الأهداف عن انتر ميلان (الرابع)، وميلان (الخامس بـ65)، وروما (السادس بـ63).
واكتسح نابولي، الأحد، ضيفه انتر ميلان بأربعة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين للمسابقة المحلية.
أحرز رباعية نابولي، البولندي بيوتر زيلينسكي والبلجيكي درايس ميرتينز والإسباني فابيان رويز (هدفين) في الدقائق 16 و61 و71 و78.
فيما جاء هدف انتر ميلان الوحيد عن طريق الأرجنتيني ماورو إيكاردي من ضربة جزاء في الدقيقة 81.
وفي نفس الجولة، تعادل يوفنتوس مع ضيفه أتلانتا بهدف لكل منهما.
تقدم أتلانتا بهدف عن طريق السلوفيني جوسيب إيليشيش في الدقيقة 33.
وعاد يوفنتوس ليتعادل بهدف عبر الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 80.
وشهدت المباراة طرد فيديريكو بيرنارديسكي لاعب يوفنتوس في الدقيقة 90+2.
بذلك، يتصدر يوفنتوس الترتيب وهو بطل المسابقة برصيد 90 نقطة بفارق 11 نقطة عن نابولي.
وأشتعل الصراع بين 4 فرق على المركزين الثالث والرابع وهم، أتلانتا (الثالث برصيد 66 نقطة)، بفارق الأهداف عن انتر ميلان (الرابع)، وميلان (الخامس بـ65)، وروما (السادس بـ63).
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