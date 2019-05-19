Dimanche 19 Mai 2019
بقلم / منجي باكير
إضافة إلى الخطر القائم لشبكات الدولة العميقة الضّاربة و السّاكنة في جلّ مفاصل الدّولة ( مثل البَرْد القديم ) ، و الشرّ المستطير للعصابات المافيوزيّة المنتشرة و المتحكّمة في كثير من مسالك الإقتصاد الوطني ، و كذلك كبارات و سدنة الحكم البائد المتربّصين – ليْل نهارْ – على أمل إعادة الرّسكلة و معاودة الإنتشار ، فإنّ – أقبية – و مطابخ السّياسة القانونيّة و الموازية و المشتغلة في السّوق السوداء أصبحت تضمّ فيالق من المتنطّعين و المهرولين و الطّامعين للتّسلّق و اغتصاب المشهد السياسي الفاعل بأي طريقة .
هذه الفيالق – للأسف – انتشرت و حلّت في دوائر القرار و احتلّت المناصب العليا و وظائف الدولة السّامية ، و هي الآن تملي على المجموعة الوطنيّة ما يخدم أهواءها و أجندات مشغّليها بعيد ( جدّا ) خارج المصالح العليا للوطن و شعبه و كذلك هي في ( سعي دائم ) إلى تكريس حضورها مهما كان الثمن و استقواء باي اجندا تضمن لها البقاء ....
الله يكون في عون هذه البلاد و شعبها و الله يسلّم الوطن و أهله ./
إضافة إلى الخطر القائم لشبكات الدولة العميقة الضّاربة و السّاكنة في جلّ مفاصل الدّولة ( مثل البَرْد القديم ) ، و الشرّ المستطير للعصابات المافيوزيّة المنتشرة و المتحكّمة في كثير من مسالك الإقتصاد الوطني ، و كذلك كبارات و سدنة الحكم البائد المتربّصين – ليْل نهارْ – على أمل إعادة الرّسكلة و معاودة الإنتشار ، فإنّ – أقبية – و مطابخ السّياسة القانونيّة و الموازية و المشتغلة في السّوق السوداء أصبحت تضمّ فيالق من المتنطّعين و المهرولين و الطّامعين للتّسلّق و اغتصاب المشهد السياسي الفاعل بأي طريقة .
هذه الفيالق – للأسف – انتشرت و حلّت في دوائر القرار و احتلّت المناصب العليا و وظائف الدولة السّامية ، و هي الآن تملي على المجموعة الوطنيّة ما يخدم أهواءها و أجندات مشغّليها بعيد ( جدّا ) خارج المصالح العليا للوطن و شعبه و كذلك هي في ( سعي دائم ) إلى تكريس حضورها مهما كان الثمن و استقواء باي اجندا تضمن لها البقاء ....
الله يكون في عون هذه البلاد و شعبها و الله يسلّم الوطن و أهله ./
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