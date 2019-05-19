ألمانيا ... الآلاف يتظاهرون ضد تنامي العنصرية في أوروبا

Dimanche 19 Mai 2019



الأناضول

- شهدت ألمانيا مظاهرات احتجاجية ضد تنامي العنصرية في أوروبا قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية الأوروبية في 26 مايو/أيار الجاري. وشارك الآلاف في المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها مدن كولونيا ولايبزيغ وميونيخ وهامبورغ وهامبورغ وشتوتغارت.وحسب مراسل الأناضول، نظمت تلك المظاهرات العديد من المنظمات غير الحكومية بينها "مبادرة أوروبا للجميع". وخلال المظاهرات، هتف المحتجون "أوروبا للجميع" و"نحن ضد التطرف القومي".