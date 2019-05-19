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كاس رابطة ابطال افريقيا : المصري جهاد جريشة حكما لذهاب النهائي بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي

Dimanche 19 Mai 2019

Dimanche 19 Mai 2019
وات - أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) عن اختيار الحكم المصري جهاد جريشة لقيادة مباراة الوداد البيضاوي مع الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم والتي ستجرى يوم الجمعة المقبل بالمغرب.

وسيساعد الحكم المصري في إدارة المباراة كل من السوداني وليد أحمد علي والجزائري عبد الحق الشتالي.


وسبق للحكم المصري (43 عاما) أن قاد إياب نهائي هذه المسابقة سنة 2015 بين اتحاد العاصمة الجزائري ومازيمبي الكونغولي.

وقاد جريشة مباراتين في رابطة الأبطال هذا العام جمعتا بين لوبي ستارز النيجيري وصن داونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات، وقسنطينة الجزائري والترجي التونسي في دور ربع النهائي.

  
  
     
  
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