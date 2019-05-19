محمد ظريف يتوج بجائزة أفضل ممثل سينمائي عربي لسنة 2018

Dimanche 19 Mai 2019



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- توج الممثل السينمائي التونسي محمد ظريف بجائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم الروائي الطويل "ولدي" للمخرج محمد بن عطية.وجاء الإعلان عن نتائج الفائزين بجائزة النقاد السنوية التي يمنحها مركز السينما العربية، مساء أمس السبت على هامش الدورة الثانية والسبعين لمهرجان كان السينمائي.وسبق للممثل محمد ظريف أن تحصّل على جائزة أفضل ممثل عن الفيلم نفسه، وذلك يوم 2 ماي خلال حفل اختتام الدورة السادسة عشرة لمهرجان السينما الإفريقية طريفة بطنجة المغربية.ويعدّ "ولدي" الفيلم الروائي الثاني في رصيد محمد بن عطية الذي يحصد جائزة أفضل ممثل في جوائز النقاد السنوية، حيث سبق لفيلمه "نحبك هادي" أن تحصّل على نفس الجائزة سنة 2017، وآلت إلى الممثل مجد مستورة.وضمّت قائمة الفائزين بجائزة النقاد السنوية، المخرجة اللبنانية نادين لبكي التي تحصّلت على جائزة أفضل أفضل مخرجة عن فيلمها "كفرناحوم".وآلت جائزة أفضل فيلم وثائقي إلى شريط "الآباء والأبناء" للمخرج السوري طلال ديركي.وتم منح جائزة أفضل فيلم روائي، وهي الجائزة الكبرى للمسابقة، لفيلم "يوم الدين للمخرج المصري أبو بكر شوقي.وتحصّلت المغرب على جائزتين هما أفضل ممثلة التي آلت إلى مها علمي عن دورها في فيلم "صوفيا" للمخرج مريم بن مبارك، وهو عمل تحصّل أيضا على جائزة أفضل سيناريو.ومنح مركز السينما العربية جائزتيْن للتميّز في النقد السينمائي العربي، آلتا إلى كلّ من الصحفي والكاتب اللبناني إبراهيم العريس والأمريكية "ديبورا يونغ".