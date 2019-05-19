Radio Babnet Tunisie On Air: live stream   

جامعة كرة اليد تقرر التجميد الوقتي لنشاط ثنائي التحكيم الخنيسي وبوعلوشة

Dimanche 19 Mai 2019

Dimanche 19 Mai 2019
وات - قررت الجامعة التونسية لكرة اليد بعد التداول مع الادارة الوطنية للتحكيم التجميد الوقتي لنشاط طاقم تحكيم مباراة الدور نصف نهائي للعبة اسماعيل بوعلوشة و رمزي الخنيسي اللذين ادارا مباراة الدور نصف النهائي لكاس تونس بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي و التي جرت مساء امس السبت بقاعة الزواوي و انتهت بفوز فرق باب سويقة 30-27.

وجاء قرار التجميد وفق البلاغ الصادر عن الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الاحد اثر الاطلاع على التقارير الكتابية و الشفوية الاولية المتعلقة بتقييم مردود طاقم تحكيم المباراة مع دعوة الادارة الوطنية للتحكيم لعقد اجتماع في الغرض واتخاذ الاجراءات القانونية.


وسيلتقي الترجي الرياضي التونسي (حامل اللقب) في نهائي كاس تونس لكرة اليد بنادي ساقية الزيت اثر فوزه 30-29 مساء امس السبت على مضيفه نسر طبلبة في الدور نصف النهائي الثاني.

  
  
     
  
festival-d9b87e8ed516166c4e1d05e9f9c5833b-2019-05-19 17:51:05






0 de 0 commentaires pour l'article 182601



En continu

الأحد 19 ماي 2019 | 14 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:50 19:25 16:05 12:23 05:08 03:22
19°
 19° % 55 :الرطــوبة
تونــس 14°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
19°-1424°-1628°-1825°-1725°-16
  • Avoirs en devises
    13350,3

  • (17 mai)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,34392 DT        1$ =2,98285 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 mai)   842,3 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558288476|182601 1854|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires