جامعة كرة اليد تقرر التجميد الوقتي لنشاط ثنائي التحكيم الخنيسي وبوعلوشة

Dimanche 19 Mai 2019



وات

- قررت الجامعة التونسية لكرة اليد بعد التداول مع الادارة الوطنية للتحكيم التجميد الوقتي لنشاط طاقم تحكيم مباراة الدور نصف نهائي للعبة اسماعيل بوعلوشة و رمزي الخنيسي اللذين ادارا مباراة الدور نصف النهائي لكاس تونس بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي و التي جرت مساء امس السبت بقاعة الزواوي و انتهت بفوز فرق باب سويقة 30-27.وجاء قرار التجميد وفق البلاغ الصادر عن الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الاحد اثر الاطلاع على التقارير الكتابية و الشفوية الاولية المتعلقة بتقييم مردود طاقم تحكيم المباراة مع دعوة الادارة الوطنية للتحكيم لعقد اجتماع في الغرض واتخاذ الاجراءات القانونية.وسيلتقي الترجي الرياضي التونسي (حامل اللقب) في نهائي كاس تونس لكرة اليد بنادي ساقية الزيت اثر فوزه 30-29 مساء امس السبت على مضيفه نسر طبلبة في الدور نصف النهائي الثاني.