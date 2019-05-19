أرنولد شوارزنيغر يتعرض لاعتداء في جنوب أفريقيا

Dimanche 19 Mai 2019
وكالات - أظهر مقطع فيديو تعرض نجم هوليود أرنولد شوارزنيغر لهجوم بعدما ركله شخص في ظهره خلال مشاركته في حدث رياضي في جنوب إفريقيا.
وكان حاكم ولاية كاليفورنيا السابق شوارزنيغر (71 عاما)، وهو أمريكي من أصل نمساوي، يلتقط صورا سيلفي مع معجبيه خلال فقرة القفز بالحبال في مسابقة "أرنولدكلاسيك" عندما تلقى ضربة مباغته على ظهره.
وتمكن الحرس الخاص بشوارزنيغر على الفور من القبض على الشخص المعتدي وتقييده.
وشكر شوارزنيغر معجبيه على تويتر وطمأنهم على صحته، مؤكداً أنه لا يوجد ما يدعو للقلق.
وانتشر مقطع الفيديو الخاص بالحادثة بشكل سريع على وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيه الرجل وهو يقفز في الهواء ويركل شوارزنيغر من الخلف.
وتعثر نجم فيلم "المدمر" مندفعا إلى الأمام جراء الركلة المباغتة بينما سقط المهاجم على الأرض، ليقوم حرسه الشخصي بإلقاء القبض عليه وتسليمه للشرطة.
وكتب شوارزنيغر تغريدة على تويتر حيث يتابعه 4 ملايين شخص، قال فيها "أعتقدت في بادئ الأمر أن حشدا من المعجبين تدافع نحوي، وهذا أمر يحدث دوماً، وقد أدركت فقط أنني تعرضت للركل عندما رأيت الفيديو مثلكم جميعاً".
وحث في وقت لاحق الحضور على التركيز على الحدث الرياضي واللاعبين لا الهجوم.
وكتب على تويتر: "لدينا 24 ألف رياضي هنا في جنوب افريقيا من جميع الأعمار للمشاركة في ارنولد سبورتس دعونا نلقي هذا الضوء عليهم".
وتقام بطولة "أرنولد كلاسيك إفريقيا" في شهر مايو/أيار من كل عام، وتضم العديد من المسابقات من بينها: كمال الأجسام والرياضات القتالية.
وكان حاكم ولاية كاليفورنيا السابق شوارزنيغر (71 عاما)، وهو أمريكي من أصل نمساوي، يلتقط صورا سيلفي مع معجبيه خلال فقرة القفز بالحبال في مسابقة "أرنولدكلاسيك" عندما تلقى ضربة مباغته على ظهره.
وتمكن الحرس الخاص بشوارزنيغر على الفور من القبض على الشخص المعتدي وتقييده.
وشكر شوارزنيغر معجبيه على تويتر وطمأنهم على صحته، مؤكداً أنه لا يوجد ما يدعو للقلق.
وانتشر مقطع الفيديو الخاص بالحادثة بشكل سريع على وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيه الرجل وهو يقفز في الهواء ويركل شوارزنيغر من الخلف.
وتعثر نجم فيلم "المدمر" مندفعا إلى الأمام جراء الركلة المباغتة بينما سقط المهاجم على الأرض، ليقوم حرسه الشخصي بإلقاء القبض عليه وتسليمه للشرطة.
وكتب شوارزنيغر تغريدة على تويتر حيث يتابعه 4 ملايين شخص، قال فيها "أعتقدت في بادئ الأمر أن حشدا من المعجبين تدافع نحوي، وهذا أمر يحدث دوماً، وقد أدركت فقط أنني تعرضت للركل عندما رأيت الفيديو مثلكم جميعاً".
وحث في وقت لاحق الحضور على التركيز على الحدث الرياضي واللاعبين لا الهجوم.
وكتب على تويتر: "لدينا 24 ألف رياضي هنا في جنوب افريقيا من جميع الأعمار للمشاركة في ارنولد سبورتس دعونا نلقي هذا الضوء عليهم".
وتقام بطولة "أرنولد كلاسيك إفريقيا" في شهر مايو/أيار من كل عام، وتضم العديد من المسابقات من بينها: كمال الأجسام والرياضات القتالية.
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Par:khemais (Switzerland )
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