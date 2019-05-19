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الاسلام السياسي كان ضرورة مرحلية انتهت صلوحيتها

Dimanche 19 Mai 2019

Dimanche 19 Mai 2019
مرتجى محجوب

لم يكن ممكنا و لا مجديا بعد ثورة 17 ديسمبر/14 جانفي ، ان يتم اقصاء أي طرف أو مكون سياسي متواجد على الساحة التونسية و خصوصاً بعد اكثر من 60 عاما من الانغلاق و الانسداد السياسي و الاستبداد و قمع المعارضة و الراي المخالف .


أما و قد شارك الاسلام السياسي ممثلا في حركة النهضة في العملية السياسية و ساهم في سن الدستور و ممارسة الحكم، و بعد أن تبين جليا لجميع التونسيات و التونسيين ان السياسة و الدين خطان متوازيان لا يلتقيان و ان رفع شعار الدين في السياسة ماهو الا استثمار رخيص لتحصيل منافع دنيوية و للوصول للسلطة ، إضافة لما يسببه من انقسام مجتمعي حاد ، تراهن عليه قوى داخلية و خارجية معادية للديموقراطية و لحق الشعوب في تقرير مصيرها ، فيصبح بديهيا و استعجاليا اليوم و قبل الغد ، تشريع قانون ضمن قانون الاحزاب ، يمنع توظيف الدين أو العرق أو الطائفة في العمل السياسي الذي يبقى اجتهاد بشري محض لا شان له بالمقدس و القداسة .
ليس في الأمر معاداة للدين أو المتدينين ،اذ ينص دستور 2014 صراحة على مسؤولية الدولة في حماية الدين و ضرورة تفعيل احكامه و تعاليمه و عدم التعدي على ثوابته .
و يبقى في المقابل من حق بل من واجب أي حزب سياسي ان يلتزم بدستور البلاد و ان يعارض أي مشروع قانون فيه تعدي على ثوابت الاسلام المعلومة بالضرورة على مر التاريخ ،و لنا في مشروع قانون المساواة في الارث خير مثال ، اذ و علاوة على الاعتراض المحمود على تمريره لقوى فاعلة في البرلمان ، فانه سيواجه اعتراضات لدى المحكمة الدستورية المسؤولة على احترام مقتضيات الدستور و عدم المصادقة على أي تشريع يخالفه .

كما ليس مطلوبا من المسلم ان ينزع رداء الاسلام عند ممارسته للسياسة بل هو فقط فصل ابستمولوجي على مستوى البرامج السياسية المقدمة بين مجالات متكاملة و لكنها غير متداخلة .

في هذا الإطار احيل السادة القراء الى مقالاتي السابقة المتعلقة بالموضوع :
Mariage islam démocratie : la fin de l'histoire_
_افكار و مقترحات لصياغة دستور تونس الجديد
L'islam n'est pas un fond de commerce_
_في الضرورة المستعجلة لتطبيع الحياة السياسية
_حوار افتراضي مع صديقي عكرمة
_اسئلة حائرة حول الزكاة
_الاسلام ليس زجاجا ليكسر!
_حتى لا يدوخ التونسيين...
_هل كل معارض للاسلام السياسي هو بالضرورة معارض للدين!
_الدولة ،السياسة،الدين: المخاض التونسي
_هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين...
_لا لفصل الدين عن الدولة
_لماذا لايمكن للعقل ان يناقض النقل
_الاسلام السياسي سرطان ينخر الاوطان
_المتاجرة بالدين: البنوك الاسلامية مثالا
_الاسلاميون عقبة كبرى امام تحرر الشعوب العربية و الاسلامية
_ردا على من قال بأن الصراع بين العلمانيين و الاسلاميين قد تجاوزته الأحداث!
_قانون المساواة في الارث و مدنية الدولة
_راشد الغنوشي: النهضة حركة ترفض استغلال الدين للسياسة!
_تحول النهضة المرتجى من اجل الوطن قبل الحزب
_نعم تونس و ليست تركيا هي النموذج و المنوال
_ديموقراطية السلطان اردوغان
على سبيل الذكر لا الحصر ، تجدونها على موقعي الخاص : mortajamahjoub.unblog.fr

و السلام .

ناشط سياسي مستقل

  
  
     
  
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