أستراليا.. فوز مفاجئ للحزب الحاكم بالانتخابات العامة

Dimanche 19 Mai 2019
الأناضول - سيدني - أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، فوز حزبه الحاكم المحافظ في الانتخابات العامة التي جرت، السبت.
وقال موريسون تعليقا على النتيجة "طالما آمنت بالمعجزات".
وخالف الائتلاف المحافظ في أستراليا التوقعات باحتفاظه بالسلطة بعد فوزه في الانتخابات.
وأظهرت النتائج غير الرسمية أن ائتلاف موريسون حصل على 41.6 بالمئة من الأصوات، فيما حاز حزب العمل المعارض على 33.4 بالمئة، ، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، الأحد.
وحصل حزب الخضر على 10.3 بالمئة من الأصوات.
ويتكون مجلس النواب الأسترالي من 150 مقعدا.
وكان موريسون قد تولى المنصب قبل 9 أشهر فقط إثر انقلاب حزبي داخلي ضد سلفه المعتدل مالكوم ترنبول.
بدوره ذكر موقع قناة "فرانس 24" أنّ هذه النتيجة بمثابة نكسة كبرى وفشلا لمؤسسات الاستطلاعات التي تنبأت طيلة أشهر فوزا مريحا لحزب العمال بعد 6 سنوات في المعارضة.
وظهرت علامات الذهول على زعيم المعارضة الأسترالية وحزب العمال بيرت شورتن عقب نتيجة الانتخابات.
وقال شورتن أمام مؤيديه في ملبورن "من الواضح أن حزب العمال لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة".
وأضاف أنه "سيتخلى عن زعامة الحزب في أعقاب الهزيمة"، حسب المصدر ذاته.
يشار أن التصويت إجباري في أستراليا.
وقال موريسون تعليقا على النتيجة "طالما آمنت بالمعجزات".
وخالف الائتلاف المحافظ في أستراليا التوقعات باحتفاظه بالسلطة بعد فوزه في الانتخابات.
وأظهرت النتائج غير الرسمية أن ائتلاف موريسون حصل على 41.6 بالمئة من الأصوات، فيما حاز حزب العمل المعارض على 33.4 بالمئة، ، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، الأحد.
وحصل حزب الخضر على 10.3 بالمئة من الأصوات.
ويتكون مجلس النواب الأسترالي من 150 مقعدا.
وكان موريسون قد تولى المنصب قبل 9 أشهر فقط إثر انقلاب حزبي داخلي ضد سلفه المعتدل مالكوم ترنبول.
بدوره ذكر موقع قناة "فرانس 24" أنّ هذه النتيجة بمثابة نكسة كبرى وفشلا لمؤسسات الاستطلاعات التي تنبأت طيلة أشهر فوزا مريحا لحزب العمال بعد 6 سنوات في المعارضة.
وظهرت علامات الذهول على زعيم المعارضة الأسترالية وحزب العمال بيرت شورتن عقب نتيجة الانتخابات.
وقال شورتن أمام مؤيديه في ملبورن "من الواضح أن حزب العمال لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة".
وأضاف أنه "سيتخلى عن زعامة الحزب في أعقاب الهزيمة"، حسب المصدر ذاته.
يشار أن التصويت إجباري في أستراليا.
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Par:khemais (Switzerland )
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