المنستير: عرض ''اِسْقِ العِطَاشْ'' لسلاطين الطرب السورية يشنف آذان جمهور مهرجان المدينة

Dimanche 19 Mai 2019



وات

- انطلقت، مساء أمس السبت، وتتواصل إلى يوم 26 ماي الجاري، سهرات مهرجان المدينة بالمنستير، بعرض "اسق العطاش" لفرقة سلاطين الطرب السورية الذي اقيم بدار الشرع في حومة الشراقة بالمدنية العتيقة.وافتتح العرض بموشحات أندلسية في مقام النهاوند واختتم بوصلة المَوْلَوِيَةْ التي تتضمن الأناشيد الدينية ولوحة للمولوي الشيخ يحي الحمامي.وأدى الفنّان السوري الشاب امحمد حمامي فاصلا يعود إلى مئات السنين للشيخ امحمد عقيل المَمْبَجِي الحلبي بعنوان "اسق العطاش" في مقام الحجاز.وتمت تأدية هذا الفاصل في فترة انحباس الأمطار لطلب الاستسقاء من الله ثم وقع تداوله في الزوايا والتكايا، حسب ما بينه الفنان امحمد حمامي، الذي أوضح أنّ الفنّان صباح فخري أدخل عليه تحديثا بأن "جعل منه دورا مع الموسيقى".وأدى الفنّان السوري عبود حلاق خلال العرض "خمرة الحبّ اسقني" لصباح فخري والفنّان السوري حسام لبناني "قل للمليحة ابعثي جواب" لصباح فخري، وهي من ألحان الأستاذ المرحوم الكبير فخري كردي، وهو من ملحني حلب المغمورين، حسب امحمد حمامي، الذي أكد أنّ الفرقة تستمتع كثيرا حين ترى تفاعل الجمهور التونسي معها وتشجيعها، واصفا هذا الجمهور ب"الرائع"، وبأنه "يفهم بشكل ممتاز جدّا القدود الحلبية والموشحات والأدوار".واعتبر الباحث المختص في الموسيقى الطرقية، حسين بلحاج يوسف، أن سهرة افتتاح مهرجان المدينة بالمنستير كانت "جميلة جدّا، مبينا أن وَصْلَة "اسقي العطاش" التي تدوم ساعتين وتعود إلى سنة 1190، لحنها الفنان محمد عقيل الممبجي في مقام الحجاز عندما سجل شمال سوريا انحباسا للأمطار.وأفاد بوجود تطور في عرض الانشاد الديني لفرقة سلاطين الطرب السورية إذ لم تكن هناك إعادة للقدود التي قدمت خلال مشاركة هذه الفرقة لأوّل مرّة في مهرجان المدينة بالمنستير سنة 2017 وكان أداء المطربين متميزا جدّا وقدموا الإضافة خلال العرض، بحسب تقييمه.وانطلقت جولة فرقة سلاطين الطرب خلال سنة 2019 بالبلاد التونسية بتقديم عرض في سهرة 17 ماي الجاري بأريانة، وستقدم عرضا يوم الاحد 19 ماي في قبة النحاس بتونس، ويوم 21 ماي في بئر المشارقة بولاية زغوان، ويوم 22 ماي في مدينة الثقافة ضمن مهرجان مدينة تونس.كما تقدم الفرقة عرضا يوم 23 ماي في قصر البارون ديرلنجيه بسيدي بوسعيد، ويوم 24 ماي في المسرح البلدي بتونس، ويوم 26 ماي في المهدية ويوم 28 ماي الجاري بولاية جندوبة، وذلك وفق ما أفاد به (وات) بشير أحمد بِيدْجْ مدير فرقة شيوخ سلاطين الطرب.وتأسست فرقة شيوخ سلاطين الطرب سنة 2000 في حلب وهي تنشط تحت إشراف وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية.وتعدّ الفرقة قرابة 75 فنانا وفنّانة غير أنّ الحضور اقتصر على مجموعة مصغرة نظرا لتكاليف التنقل وغيرها من الصعوبات اللوجستية، بحسب بشير أحمد بيدج.