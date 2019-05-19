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سهرة ''نسمات رمضانية'' بباجة تحتفي بالازياء التقليدية للام والطفل وابداعات الاطفال

Dimanche 19 Mai 2019

Dimanche 19 Mai 2019
وات - احتفت سهرة "نسمات رمضانية"، التى نظمتها، ليلة السبت، جمعية الطفل السعيد بمركز الاعلامية الموجهة للطفل بباجة، بالازياء التقليدية للام والطفل، حيث عرضت امهات واطفالهن اللباس التقليدى التونسي والباجي على وقع سلامية سيدى بوتفاحة ووصلات موسيقية عتيقة.
وبينت رئيسة جمعية "الطفل السعيد"، نسمة بن رمضان، لمراسلة "وات"، أنّ هذا العرض قد سبق ببحث حول الازياء التقليدية للام والطفل وان مرافقة الاطفال للامهات فى العرض يهدف الى دعم اللحمة الاسرية.

وأبرزت ان تظاهرة "نسمات رمضانية"، تندرج ضمن اختتام كل من شهر التراث والسنة التربوية والاحتفال بعيد الامهات اضافة الى الاحتفاء بشهر رمضان من خلال تنظيم ختان جماعي.

وأوضحت أنّ التظاهرة تضمنت مسابقة فى الرسم للاطفال من 8 الى 12 سنة لصقل مواهبهم وتنميتها وذلك بمشاركة عدد من الهياكل ومنها رياض أطفال بمدينة باجة والمندوبية الجهوية لشؤون المراة والاسرة والطفولة.

وتعد جمعية "الطفل السعيد"، التى تأسست فى فيفري 2019 من اول الجمعيات المختصة فى الطفولة بباجة حسب رئيسة الجمعية .
ويضم مكتب الجمعية عددت من المختصين فى مجال الطفولة والبيداغوجيا وممن لهم علاقة مباشرة بقطاع الطفولة.
وتهدف هذه الجمعية الى مقاومة السلوكات المهددة للطفولة من خلال التركيز على العمل الثقافي والتربوى والاجتماعي الموجه للاطفال.
كما ترنو الى ترسيخ عادات التواصل الايجابي داخل الاسرة وصقل مواهب الاطفال وتشجيعهم على التشبع بالثقافة.

  
  
     
  
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