بين الحزب ولا حزب أحلام جالية تتبخر

Dimanche 19 Mai 2019
نورالدين الخميري
بون
توشحت الأرض بنور الله واستعادت أحلامنا عافيتها بعدما ما حملناه من وجع القبور واختفت دموعنا في مآقيها وهي ترسم شعلة من ضياء البدر لنشاهد القمر ، هكذا كان الحلم أو هكذا كنّا نظن بأن ما عهدناه قد مضى ذات يوم عندما أعلنا العزم بأن نرسم مستقبل أجيالنا بأيدينا، وما عاد للون الواحد بالإختيار أو التفويض أو الإنابة أن يحكم ، و أن ما ولد ذات مرة " خبز، حرية ، كرامة وطنية " قد كبر فصار هو الحاضر والمستقبل
بيد أن عقد من الزمن قد أوشك أن ينقضي دون أن نستشعر بأن النساؤم تدخل الصدور لتعيد إليها جذوة الحياة من جديد. لقد حمل لنا الأول لباس العفة والتقوى والنظال ثم قال كلمات أحببناها فقبلناه ، لكنه رحل بعد ضياءات حزينة على وتر أصوات قديمة، ثم جاء الثاني يحمل لباس التوبة ، وقد وشحت ملابسه بربطة عنق حمراء وبيده كراس وهو يقول بأنه يحمل مشروع إصلاح ، لكنه رحل بسرعة باعتلاء الكرسي ، فجاء الثالث وقد أنهكه الإعياء عند أسوار البحيرة، لأنه لا يملك الجهد ولا كاريزما السياسة ليقول لنا بأنه يحمل شعارات الثورة ويملك شهادة مناظل ، لكن رقعة الألم في عهده قد توسعت بين ترانيم السياسة واحتياجات المواطن
خبرناهم جميعا ، فما عاد لنا الإختيار سوى أن نحمل ورقة بيضاء لنخط عليها باللون الأحمر " اللهم تقبل منا الصلاة والصيام وإسقاط النظام " أو أن نرسم في دروب المجد على
وقع الأوجاع نوراً وعلى جدار السواد أغنية ونصنع من عنفوان الرغبة المستحيل لنغير الزمان ، فما عاد لنا أن نغتسل بحيض الشمس ، فلقد آن أوان الحصاد وهذا زمن الأحرار
قد أكون المسكون في كهف الحكاية أستشعر وحدي معضلات الإنزلاق ، غير أن أصوات الحيارى قد بدأت ترتدي الأحزان وصوتها ينساب في نهر المنسي دون أن تنتشي كلماتها في ضوء الأحلام
قد لا يفهمني الكثير دون عناء ولكن سأزيح الستار عن وجه الشمس ونحن مقبلون على عملية قيصرية أخرى عندما يدرك الأحرار كيف لي أن تكون القبلة قبلتي وأنا أزورها بجواز سفر أجنبي، وكيف تكون القدس قدسي وهي في حصار ونحن في حصار
موعدنا إذا قريب جدا وقد علمني حلمي أن أكتب بدم قلمي شيئا قبل لحظة الإغتيال، فهل سنغتال أم نحسن الإختيار ؟؟؟
بون
توشحت الأرض بنور الله واستعادت أحلامنا عافيتها بعدما ما حملناه من وجع القبور واختفت دموعنا في مآقيها وهي ترسم شعلة من ضياء البدر لنشاهد القمر ، هكذا كان الحلم أو هكذا كنّا نظن بأن ما عهدناه قد مضى ذات يوم عندما أعلنا العزم بأن نرسم مستقبل أجيالنا بأيدينا، وما عاد للون الواحد بالإختيار أو التفويض أو الإنابة أن يحكم ، و أن ما ولد ذات مرة " خبز، حرية ، كرامة وطنية " قد كبر فصار هو الحاضر والمستقبل
بيد أن عقد من الزمن قد أوشك أن ينقضي دون أن نستشعر بأن النساؤم تدخل الصدور لتعيد إليها جذوة الحياة من جديد. لقد حمل لنا الأول لباس العفة والتقوى والنظال ثم قال كلمات أحببناها فقبلناه ، لكنه رحل بعد ضياءات حزينة على وتر أصوات قديمة، ثم جاء الثاني يحمل لباس التوبة ، وقد وشحت ملابسه بربطة عنق حمراء وبيده كراس وهو يقول بأنه يحمل مشروع إصلاح ، لكنه رحل بسرعة باعتلاء الكرسي ، فجاء الثالث وقد أنهكه الإعياء عند أسوار البحيرة، لأنه لا يملك الجهد ولا كاريزما السياسة ليقول لنا بأنه يحمل شعارات الثورة ويملك شهادة مناظل ، لكن رقعة الألم في عهده قد توسعت بين ترانيم السياسة واحتياجات المواطن
خبرناهم جميعا ، فما عاد لنا الإختيار سوى أن نحمل ورقة بيضاء لنخط عليها باللون الأحمر " اللهم تقبل منا الصلاة والصيام وإسقاط النظام " أو أن نرسم في دروب المجد على
وقع الأوجاع نوراً وعلى جدار السواد أغنية ونصنع من عنفوان الرغبة المستحيل لنغير الزمان ، فما عاد لنا أن نغتسل بحيض الشمس ، فلقد آن أوان الحصاد وهذا زمن الأحرار
قد أكون المسكون في كهف الحكاية أستشعر وحدي معضلات الإنزلاق ، غير أن أصوات الحيارى قد بدأت ترتدي الأحزان وصوتها ينساب في نهر المنسي دون أن تنتشي كلماتها في ضوء الأحلام
قد لا يفهمني الكثير دون عناء ولكن سأزيح الستار عن وجه الشمس ونحن مقبلون على عملية قيصرية أخرى عندما يدرك الأحرار كيف لي أن تكون القبلة قبلتي وأنا أزورها بجواز سفر أجنبي، وكيف تكون القدس قدسي وهي في حصار ونحن في حصار
موعدنا إذا قريب جدا وقد علمني حلمي أن أكتب بدم قلمي شيئا قبل لحظة الإغتيال، فهل سنغتال أم نحسن الإختيار ؟؟؟
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Par:karimyousef (France )
Sur:لماذا يخشون محاكمة قتلة صالح بن يوسف ؟