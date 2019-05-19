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ضبط 7.5 أطنان من عاج الفيلة جنوبي الصين في 4 أشهر

Dimanche 19 Mai 2019

Dimanche 19 Mai 2019
الأناضول - بكين - ضبطت السلطات الصينية، أكثر من 7 أطنان من العاج، جنوبي البلاد، في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" أن مسؤولي الجمارك بمقاطعة قوانغدونغ ضبطوا 7 أطنان و 746 كيلوغرام من عاج الفيلة، أثناء محاولات لتهريبها، في الفترة المذكورة.


كم تم ضبط منتجات عائدة لحيوانات مهددة بالانقراض، مثل البنغولين والسمندل العملاق.

وقال نائب مدير مكتب مكافحة التهريب بـ "قوانغدونغ"، كو تشيسون، إن المنطقة تعد إحد المقاطعات التي تشهد باستمرار عمليات تهريب لحيوانات مهددة بالانقراض ومنتجاتها.

وفرضت الصين التي تعد أكبر سوق غير شرعي للعاج في العالم، حظرا جزئيا على استيراد العاج ومشتقاته، اعتبارا من 1975.

كما أغلقت السلطات 67 مصنعا ومركزا تجاريا، على خلفية تورطهم في تجارة العاج، عام 2017.


  
  
     
  
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