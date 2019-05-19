افتتاح مهرجان المدينة في دورته 22 بولاية سليانة

Dimanche 19 Mai 2019
وات - انطلقت، ليلة امس السبت، فعاليات مهرجان المدينة في دورته 22 بالمركب الثقافي بولاية سليانة، لتجمع بين المسرح والسينما والموسيقى على مدى أسبوع كامل (من 18 إلى 24 ماي 2019)، حسب ما ذكره مدير المهرجان، نجيب الكسراوي، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة.
وافتتح المهرجان فعالياته بالعرض المسرحي"المكي و زكية " للفنان، لمين النهدي، فيما يشهد اليوم الثاني عرضا سينمائي بفيلم "في عينيا".
وتتواصل فعاليات الدورة 22 من المهرجان، بعرض صوفي وعرض للأطفال علاوة على عرض خاص بالسجن المدني بسليانة بالإضافة إلى عرض الشاوية "برقو 08" بساحة الفنون بالمدينة مع الفنان ابن الجهة نضال اليحياوي فيما سيكون الاختتام مع عرض موسيقي لأيمن لسيق.
و أشار الكسراوي إلى غياب الدعم و قلة الإمكانيات المرصودة لهذه البرمجة الرمضانية الثقافية وهو ما عسر عملية اختيار العروض لتتلاءم مع انتظارات أهالي الجهة خاصة باعتباره المتنفس الوحيد لمتساكني ولاية سليانة وأمام غياب كلي للفضاءات الثقافية للعائلة والطفل.
يذكر أنّ مهرجان المدينة في دورته 22 يتزامن مع النصف الثاني من شهر رمضان، الذي يعرف حركية اقتصادية وتجارية، وينتظر أن يشهد إقبالا هاما من متساكني الجهة في ظل انعدام مواطن الترفيه.
وافتتح المهرجان فعالياته بالعرض المسرحي"المكي و زكية " للفنان، لمين النهدي، فيما يشهد اليوم الثاني عرضا سينمائي بفيلم "في عينيا".
وتتواصل فعاليات الدورة 22 من المهرجان، بعرض صوفي وعرض للأطفال علاوة على عرض خاص بالسجن المدني بسليانة بالإضافة إلى عرض الشاوية "برقو 08" بساحة الفنون بالمدينة مع الفنان ابن الجهة نضال اليحياوي فيما سيكون الاختتام مع عرض موسيقي لأيمن لسيق.
و أشار الكسراوي إلى غياب الدعم و قلة الإمكانيات المرصودة لهذه البرمجة الرمضانية الثقافية وهو ما عسر عملية اختيار العروض لتتلاءم مع انتظارات أهالي الجهة خاصة باعتباره المتنفس الوحيد لمتساكني ولاية سليانة وأمام غياب كلي للفضاءات الثقافية للعائلة والطفل.
يذكر أنّ مهرجان المدينة في دورته 22 يتزامن مع النصف الثاني من شهر رمضان، الذي يعرف حركية اقتصادية وتجارية، وينتظر أن يشهد إقبالا هاما من متساكني الجهة في ظل انعدام مواطن الترفيه.
En continu
- Hier 18:29 لماذا يخشون محاكمة قتلة صالح بن يوسف ؟
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:50
|19:25
|16:05
|12:23
|05:08
|03:22
|
21°
|21°
|% 56
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|21°-14
|24°-16
|28°-18
|24°-16
|24°-17
Follow @babnet_Tunisie
( 68 012) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 67 596) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 49 473) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 49 011) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 46 580) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 45 688) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 38 484) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 37 793) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 36 395) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 046) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 695) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 645) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 868) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 010) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 895) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 31 892) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 308) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 31 231) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 31 031) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 29 749) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur:لماذا يفترون على سفيان طوبال !