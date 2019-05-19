افتتاح مهرجان المدينة في دورته 22 بولاية سليانة

Dimanche 19 Mai 2019



وات

- انطلقت، ليلة امس السبت، فعاليات مهرجان المدينة في دورته 22 بالمركب الثقافي بولاية سليانة، لتجمع بين المسرح والسينما والموسيقى على مدى أسبوع كامل (من 18 إلى 24 ماي 2019)، حسب ما ذكره مدير المهرجان، نجيب الكسراوي، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة.وافتتح المهرجان فعالياته بالعرض المسرحي"المكي و زكية " للفنان، لمين النهدي، فيما يشهد اليوم الثاني عرضا سينمائي بفيلم "في عينيا".وتتواصل فعاليات الدورة 22 من المهرجان، بعرض صوفي وعرض للأطفال علاوة على عرض خاص بالسجن المدني بسليانة بالإضافة إلى عرض الشاوية "برقو 08" بساحة الفنون بالمدينة مع الفنان ابن الجهة نضال اليحياوي فيما سيكون الاختتام مع عرض موسيقي لأيمن لسيق.و أشار الكسراوي إلى غياب الدعم و قلة الإمكانيات المرصودة لهذه البرمجة الرمضانية الثقافية وهو ما عسر عملية اختيار العروض لتتلاءم مع انتظارات أهالي الجهة خاصة باعتباره المتنفس الوحيد لمتساكني ولاية سليانة وأمام غياب كلي للفضاءات الثقافية للعائلة والطفل.يذكر أنّ مهرجان المدينة في دورته 22 يتزامن مع النصف الثاني من شهر رمضان، الذي يعرف حركية اقتصادية وتجارية، وينتظر أن يشهد إقبالا هاما من متساكني الجهة في ظل انعدام مواطن الترفيه.