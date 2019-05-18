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الرابطة الاولى - توقف لقاء الملعب القابسي واتحاد بنقردان في الدقيقة 85

Samedi 18 Mai 2019

Samedi 18 Mai 2019
وات - توقفت مباراة الملعب القابسي واتحاد بنقردان التي دارت اليوم السبت لحساب الجولة الثانية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في الدقيقة 85 والنتيجة لفائدة الملعب القابسي (1-0).
واوقف الحكم المباراة بعد اصابة اللاعب البرازيلي لاتحاد بنقردان جيل باهيا بالحجارة من قبل الجمهور المحلي.


  
  
     
  
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