الرابطة الاولى - توقف لقاء الملعب القابسي واتحاد بنقردان في الدقيقة 85

Samedi 18 Mai 2019



وات

- توقفت مباراة الملعب القابسي واتحاد بنقردان التي دارت اليوم السبت لحساب الجولة الثانية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في الدقيقة 85 والنتيجة لفائدة الملعب القابسي (1-0).واوقف الحكم المباراة بعد اصابة اللاعب البرازيلي لاتحاد بنقردان جيل باهيا بالحجارة من قبل الجمهور المحلي.