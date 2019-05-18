Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ya Dalimni  

لفت نظر لتلفزتنا الوطنية في قادم المواعيد الرياضية

Samedi 18 Mai 2019

Samedi 18 Mai 2019
مرتجى محجوب

على هامش المقابلة الممتازة كرويا التي دارت اليوم في اولمبي سوسة بين النجم الساحلي بطل العرب و الترجي التونسي بطل افريقيا ، فان ما ترك في نفسي حسرة هو طريقة تصوير المقابلة و التي و ان كانت ربما عصرية الا انها تحرمك من الرؤية الشاملة للميدان و من تقدير المسافات أي و كانك تشاهد صورا عليها "زوم" ، بعيدة عن حقيقة الميدان و في كل الحالات اسوء بكثير من طريقة التصوير المالوفة منذ عقود من طرف التلفزية الوطنية و التي اعتبرها شخصيا مرضية و مقبولة .


هو مجرد لفت نظر لتلفزتنا الوطنية و التي لا اشك في نيتها ارضاء مشاهديها الكرام و توفير أفضل العروض و خصوصاً في المادة الرياضية ، و لكم سديد النظر .

  
  
     
  
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