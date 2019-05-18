لفت نظر لتلفزتنا الوطنية في قادم المواعيد الرياضية

Samedi 18 Mai 2019
مرتجى محجوب
على هامش المقابلة الممتازة كرويا التي دارت اليوم في اولمبي سوسة بين النجم الساحلي بطل العرب و الترجي التونسي بطل افريقيا ، فان ما ترك في نفسي حسرة هو طريقة تصوير المقابلة و التي و ان كانت ربما عصرية الا انها تحرمك من الرؤية الشاملة للميدان و من تقدير المسافات أي و كانك تشاهد صورا عليها "زوم" ، بعيدة عن حقيقة الميدان و في كل الحالات اسوء بكثير من طريقة التصوير المالوفة منذ عقود من طرف التلفزية الوطنية و التي اعتبرها شخصيا مرضية و مقبولة .
هو مجرد لفت نظر لتلفزتنا الوطنية و التي لا اشك في نيتها ارضاء مشاهديها الكرام و توفير أفضل العروض و خصوصاً في المادة الرياضية ، و لكم سديد النظر .
على هامش المقابلة الممتازة كرويا التي دارت اليوم في اولمبي سوسة بين النجم الساحلي بطل العرب و الترجي التونسي بطل افريقيا ، فان ما ترك في نفسي حسرة هو طريقة تصوير المقابلة و التي و ان كانت ربما عصرية الا انها تحرمك من الرؤية الشاملة للميدان و من تقدير المسافات أي و كانك تشاهد صورا عليها "زوم" ، بعيدة عن حقيقة الميدان و في كل الحالات اسوء بكثير من طريقة التصوير المالوفة منذ عقود من طرف التلفزية الوطنية و التي اعتبرها شخصيا مرضية و مقبولة .
هو مجرد لفت نظر لتلفزتنا الوطنية و التي لا اشك في نيتها ارضاء مشاهديها الكرام و توفير أفضل العروض و خصوصاً في المادة الرياضية ، و لكم سديد النظر .
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Par:almokh (Tunisia )
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